Fico ne želi da Slovačka bude deo bilo kog plana EU kojim se finansiraju vojne potrebe Ukrajine

Slovačka neće učestvovati ni u jednom programu Evropske unije koji ima za cilj finansiranje vojne pomoći Ukrajini u borbi protiv ruske invazije, izjavio je danas premijer Robert Fico.

Slovačka je obustavila državnu vojnu pomoć́ Ukrajini kada je Ficova vlada došla na vlast 2023. godine, ali dozvoljava komercijalnu prodaju.

Fico se ne slaže sa državama Evropske unije po pitanju rata, jer tvrdi da rešenje nije na bojnom polju.

Lideri EU su se u četvrtak dogovorili da će zadovoljiti „hitne finansijske potrebe“ Ukrajine tokom naredne dve godine, ali su odgodili usvajanje plana da se zamrznuta ruska imovina koristi za finansiranje zajma Kijevu od 140 milijardi evra.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi novac mogao biti odmah iskorišćen za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, vazduhoplovne flote i položaja na prvoj liniji fronta.

„Odbijam da dozvolim Slovačkoj da učestvuje u bilo kakvoj finansijskoj šemi koja ima za cilj pomoć Ukrajini u upravljanju ratom i vojnim rashodima“, rekao je Fico na konferenciji za novinare.

Fico je takođe kritikovao sankcije EU protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, rekavši da one više štete Evropi. Slovačka i Mađarska, obe kupci ruskih energenata, sada se suočavaju sa američkim sankcijama ruskim naftnim kompanijama Rosnjeft i Lukoil koje treba da stupe na snagu sledećeg meseca.

Fico je rekao da je slovačka rafinerija Slovnaft deo mađarske naftne i gasne grupe MOL i da nije kupac nafte, prenosi Rojters.

U petak je mađarski premijer Viktor Orban rekao da Mađarska radi na pronalaženju načina da zaobiđe američke sankcije.

(Beta)

