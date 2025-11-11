Figaro: Projekat luksuznih nekretnina zeta Donalda Trampa izazvao proteste u Beogradu

Srpski studenti protestovali su danas protiv plana rušenja štaba Jugoslovenske vojske, koji se smatra kulturnim dobrom, dok Afiniti partners (Affinity), kompanija Džareda Kušnera (Jared Kuschner) zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), želi da na tom mestu izgradi luksuzni hotel, preneo je pariski list Figaro (Le Figaro) na svom sajtu.

To pitanje je osetljivo u Srbiji jer su zgrade nekoliko puta bombardovane 1999. godine tokom vazdušne kampanje NATO-a koju su predvodile SAD radi okončanja rata na Kosovu (1998-1999), podsetio je francuski list.

Predstavnici Kušnerove kompanije, koji su bili nekoliko puta gosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisali su 2024. godine sa srpskom vladom ugovor o zakupu na 99 godina za rekonstrukciju lokacije, čiji je status „kulturnog dobra“ upravo bio opozvan.

Demonstracije, koje su, prema rečima fotografa AFP-a, privukle stotine ljudi, održane su četiri dana nakon što je skupština Srbije usvojila poseban zakon kojim se omogućava ubrzanje projekta i početak rušenja bivšeg sedišta Generalštaba u srcu Beograda.

„Ova vlada je odlučila da donese poseban zakon kako bi ga iskoristila za legalizaciju svog zločina“, rekla je studentkinja Valentina Moravčević.

„Oni sada mogu legalno da unište ovu zgradu, ali mi to nećemo dozvoliti. Danas smo ovde da im pošaljemo upozorenje i da im kažemo da su nam naša istorija i kulturno nasleđe važni“, dodala je ona.

Demonstranti su nakratko formirali simboličan „ljudski zid“ oko kompleksa, a takođe su nacrtali crvenu „liniju odbrane“ na zemlji, dodao je Figaro pozivajući se na novinare Frans presa.

Izbušeno bombardovanjem, bivše sedište Generalštaba, koje se nalazi preko puta zgrada vlade i ministarstva spoljnih poslova, nikada nije obnovljeno. Zgrada, izgrađena 1965. godine, proglašena je zaštićenim kulturnim dobrom od Vlade Republike Srbije 2005. godine, a taj status je ukinut krajem 2024. godine.

Projekat koji je zamislio zet američkog predsednika obustavljen je u maju zbog sumnje da su dokumenti korišćeni za ukidanje zaštite lokaliteta falsifikovani. Istraga je u toku.

Drugi partner u projektu je investitor nekretnina „Eagle Hills“ sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji je od kraja 2015. godine uključen u veliki projekat rekonstrukcije duž velikog dela obala reke Save, pritoke Dunava. Ovom projektu se protive javnost i opozicione stranke, dodaje francuski list.

(Beta)

