Figaro: Skoro polovina Francuza podržava akciju pokreta Blokiraj sve, zakazanu za 10. septembar

Nešto manje od polovine Francuza, 46 odsto, podržava pokret „Blokiraj sve“, osnovan na društvenim mrežama, koji poziva na blokadu zemlje 10. septembra, preneo je danas pariski list Figaro, pozivajući se na anketu Ipsos-a.

Prema istraživanju, 28 odsto je protiv blokade Francuske, dok je 26 odsto neopredeljeno. Glavni razlog za pokret je pad kupovne moći, prema anketi sprovedenoj 3. i 4. septembra.

Levičarske pristalice u ogromnoj većini podržavaju ovaj pokret, koji se pojavio na društvenim mrežama, a manje ga podržavaju simpatizeri desnice i esktremne desnice. Taj pokret blokade se najmanje dopada pristalicama krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje.

Pokret najviše podržavaju pristalice vladajuće centrističke koalicije, dodaje Figaro.

Pozive na štrajkove u sredu, 10. septembra izdalo je nekoliko sindikata, posebno u sektoru transporta i medicinskih usluga, a najavljene su i druge akcije, od kojih neke podsećaju na nekadašnje akcije građanskog pokreta Žuti prsluci, sa blokadama puteva.

Poziva se na izbegavanje korišćenja bankovnih kartica i bojkot odlazaka u kupovinu.

Tačno 51 odsto Francuza pripisuje pokret „Blokiraj sve“ padu kupovne moći domaćinstava, 47 odsto planu premijera Fransoa Bajrua (Francois Bayrou) za smanjenje deficita, a 43 odsto zbog nepopularnosti predsednika Emanuela Makrona (Emmanuel Makcron) i premijera Bajrua.

Anketa je sprovedena uoči glasanja o poverenju vladi u parlamentu, koje je zakazano za sutra i može da izazove pad vlade.

(Beta)

