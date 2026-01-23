Figaro: Šta misle Evropljani o Trampu – većina ga smatra neprijateljem Evrope

Dok je evropsko stanovništvo sa sumnjom dočekalo povratak Donalda Trampa (Trump) na vlast u novembru 2024, u SAD, u Evropi godinu dana kasnije preovladava neprijateljsko osećanje, preneo je danas pariski Figaro anketu sprovedenu za francusku grupu za geopolitičke studije Gran kontinan (Le Grand continent) u sedam zemalja Evropske unije (EU).

Više od polovine (51 odsto) stanovnika Francuske, Italije, Španije, Nemačke, Poljske, Danske i Belgije sada smatra Trampa „neprijateljem Evrope“.

Samo osam odsto ispitanih ga vidi kao prijatelja, a 39 odsto ga vidi kao „nijedno od toga“.

Američki predsednik ima najviše prijatelja u Poljskoj (17 osto) i najviše neprijatelja u Španiji (58 odsto).

Ogromna većina ispitanika (88 osto) veruje da Tramp ne poštuje demokratske principe – 44 odsto kaže da „ima autoritarne tendencije“, a isto toliko smatra da se „ponaša kao diktator“.

U svojoj prvoj godini u Beloj kući, Tramp je ugrozio svetski poredak koji je njegova zemlja pedantno uspostavljala decenijama.

Hiperaktivan na međunarodnoj sceni, američki predsednik se hvali da je okončao osam sukoba u jednoj godini i redovno se predstavlja kao predsednik mira.

Ali ipak, Tramp nije oklevao da pribegne nasilju, niti da preti da će to učiniti, čak je prihvatio i brutalni imperijalizam, a poslednja njegova mera u nizu je njegova opsesija Grenlandom, navodi Figaro.

Povodom gorućeg pitanja Grenlanda, 84 osto ispitanih Evropljana smatra Trampove izjave „ozbiljnim“.

Iako je predsednik SAD u Davosu isključio upotrebu sile za zauzimanje ostrva, 81 odsto ispitanika bi smatralo američku vojnu intervenciju na Grenlandu „činom rata“.

Anketa je sprovedena među 7.498 ljudi u sedam zemalja EU, od 13. do 19. januara.

(Beta)

