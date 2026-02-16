Filipče demantovao tvrdnju vlasti da je opozicioni SDSM povezan s marihuanom

Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Venko Filipče odbacio je danas optužbe vladajućeg VMRO DPMNE da je on povezan s biznisom proizvodnje medicinskog kanabisa i firmom u kojoj je zaplenjena velika količina marihuane u akciji borbe protiv druge.

„Nemam nikavu povezanost sa bilo kojom firmom za marihuanu. Ponovo je to pokušaj defokusiranja i da se izbegne pravo pitanje: Kako je pet tona marihuane, četiri, pet šlepera, prešlo preko granice i završilo u Srbiji?. To je glavno pitanje“, rekao je na konferenciji za novinare Filipče, bivši ministar zdravstva.

Kazao je da je glavno pitanje s kim je povezana firma navedena u dokumentu tužilaštva Srbije – da li je povezana s nekim ljudima iz sadašnje vlade Severne Makedonije, kako je prošla policijsku kontrolu, kako je prešla carinsku kontrolu na granici.

Poslanik vladajućeg VMRO DPMNE Brane Petruševski je u nedelju, 15. februara, pozvao Javno tužilaštvo da istraži povezanost s drogom Filipčeta i Zorana Zaeva, njegovom prethodnika na mestu predsednika SDSM i bivšeg premijera Severne Makedonije.

„Izašla je na videlo povezanost Filipčeta i Zaeva s biznisom s marihuanom. Firma CBD Medplant DOO iz sela Borisovo, u vlasništvu Tonija Koteva, od koje je zaplenjeno 30 tona droge, dobija vladino odobrenje za uzgoj marihuane u medicinske svrhe 2020. godine. U to vreme, Filipče je bio ministar zdravlja i lično je odobravao dozvole za uzgoj marihuane, što znači da je ne samo poznavao i sarađivao sa Tonijem Kotevim, već mu je i pomagao da pokrene i vodi ovaj posao“, rekao je Petruševski.

Po njegovim rečima, činjenicu da se Filipče, zajedno sa Zaevom, žestoko borio za posao legalnog uzgajanja marihuane za medicinske svrhe, svedoči i to što se snažno zalagao i da se marihuana koristi za lične potrebe i za izvoz cveta kanabisa.

„Ne samo što je podržavao legalizaciju zajedno sa Zaevom, ne samo da je dao 50 dozvola ljudima bliskim njemu, Zaevu i SDS-u, već se zalagao i za izvoz cveta kanabisa. Da li je zato vlada SDS 2023. godine promenila Uredbu o uzgoju kanabisa? Da bi posao Zaeva i Filipčeta mogao da procveta? I, dodatno: Koliko je novca trebalo da dobije ovaj kriminalni duo?“, rekao je Petruševski.

Veliku akciju protiv droge vlada Hristijana Mickoskog je pokrenula nekoliko dana pošto je u Srbiji krajem januara zaplenjeno pet tona marihuane poreklom iz Severne Makedonije.

Po ministru unutrašnjih poslova Severne Makedonije Pančetu Toškovskom, „u prvoj fazi istrage“ od nekoliko firmi iz Skoplja i sa jugoistoka zemlje zaplenjeno je 40 tona marihuane.

Za tu marihuhuanu, kako je rekao Točkovski, Komisija Ministarstva zdravstva za odobravanje uzgoja kanabisa u medicinske svrhe, konstatovala da je proizvedena i skladištena van utvrđenih protokola za medicinsku upotrebu, odnosno da su je te firme „tretirale nezakonito“.

Vlada Severne Makedonije je u utorak, 10. februara, odlučila da se sprovedu vanredne kontrole u svim kompanijama za proizvodnju medicinskog kanabisa što je i je počelo 12. februara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com