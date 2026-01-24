Filipče: Mickoski sedi u krilu autoritarnih lidera na Balkanu

Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Venko Filipče je danas ocenio da je Vlada Hristijana Mickoskog girnula Severnu Makedoniju u izolaciju i zavisan položaj od autoritarnih režima na Balkanu.

„Dobili smo Vladu koja je potpuno potčinjena, ucenjena i kupljena kešom i projektima (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića i (premijera Mađarske Viktora) Orbana. Sveli su zemlju na poslednju rupu na Balkanu sa premijerom koji ne sme da potpiše nijednu odluku bez odobrenja svojih šefova“, rekao je Filipče na 31. kongresu svoje SDSM, najveće makedonske opozicione partije.

Ocenio je da je jedini plan kooalicione vlade konzervstvne VMRO DPMNE Hristijana Mickoskog da Severnu Makedoniju „drži u blatu Balkana, kako bi mogli da vladaju bez pravila, bez evropskih sudova, bez kontrole“.

Po rečima lidera SDSM, Severna Makedonija je u diplomatskoj izolaciji, evropski put joj je blokiran, a vlasti nemaju plan.

„Evropa nas je otpisala, a Amerika nas ne upisuje. Umesto da budemo u perimetru SAD, sa Mickoskim smo završili van kruga koji se zove Evropa. Takvo diplomatsko ludilo i konfuzija nisu opravdani. Ovo je izdaja nacionalnih interesa“,rekao je Filipče.

Naglasio je da ta politika nije slučajna, već je deo „jasne ose koja vezuje Makedoniju za antievropske i proruske centre moći, sa ozbiljnim posledicama po budućnost i bezbednost zemlje“.

„Otkrili smo osovinu sa Srbijom i Mađarskom, savez sa Orbanom i Vučićem gde zastupaju antievropske i podržavaju proruske stavove koji su nas doveli do toga da se nađemo na američkoj listi zemalja trećeg sveta“, rekao je Filipče (sdsm.org.mk/soopstenija/106558).

(Beta)

