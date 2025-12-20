Filološko društvo: Reč godine – studenti, nova reč – ćaci

Žiri Filološkog društva „Reči“ na konkursu za izbor reči 2025. je saopštio danas da je reč godine – „studenti“, lažireč – „studenti koji hoće da uče“, a nova reč godine – „ćaci“.

To društvo je treći put organizovalo izbor srpskih reči godine u tri kategorije: „Reč godine“, „Lažireč godine“, i „Nova reč godine“

Reč 2025. u Srbiji je „studenti“ i tu se misli na reč ili izraz u svom osnovnom ili nekom drugom obliku koja je obeležila godinu.

Kad se pomisli na 2025, to je reč ili fraza koja će većini stanovništva prva pasti na pamet a nema nikakve sumnje da su ovu godinu, koja je već na izmaku, obeležili studentski protesti, navodi se.

Reprezentativna je i po svojoj neutralnosti – i onima koji su podržavali studentske proteste i onima koje su isti nervirali, studenti su obeležili ovu godinu.

Lažireč 2025. godine je, kako je navedeno, sintagma – “ studenti koji hoće da uče“ koja se izdvojila ne samo po učestalosti upotrebe u javnom diskursu već i po izrazitoj društvenoj, političkoj i ideološkoj obojenosti.

Iako na prvi pogled deluje kao opisna i vrednosno neutralna konstrukcija, u kontekstu savremene srpske javne komunikacije ona funkcioniše kao jezičko sredstvo prikrivanja i preoblikovanja stvarnosti, što je čini tipičnim primerom lažireči, navodi se.

Sintagma „studenti koji hoće da uče“ nastala je u društveno-političkom trenutku obeleženom masovnim studentskim protestima, blokadama fakulteta i širim oblicima akademskog i građanskog otpora, navodi se.

Pojavljuje se kao retorički odgovor vlasti na te događaje i biva sistematski korišćena u političkom i medijskom diskursu kako bi se studentsko telo simbolički podelilo na „poželjneˮ i „nepoželjneˮ, navodi se.

Pojava, brzo širenje i izuzetna produktivnost lekseme „ćaci“ neposredno su povezani sa studentskim protestima koji su obeležili 2025. u Srbiji.

Reč „Ćaci“ odmah postaje nadimak, odnosno neformalni naziv za pristalice režima, najpre u žargonu i na društvenim mrežama, a vrlo brzo i u širokoj javnoj i medijskoj upotrebi.

Skandiranje „Ko ne skače taj je ćaciˮ postaje jedan od glavnih simbola studentskih protesta a predstavnici vlasti prisvajaju ovaj pojam i izokreću ga: „Ćaci misli svojom glavomˮ i „Ćaci ne skače kada mu se kažeˮ dok na majicama ističu poruke „I ja sam ćaciˮ.

Javni diskurs se potom polarizuje na dve jasno suprotstavljene strane: studentski – blokadni i režimski – ćaci diskurs a i jedni i drugi koriste reč „ćaci“, ali sa različitim vrednosnim predznakom, navodi se.,

Studenti da označe pristalice režima a pristalice režima same sebe tako nazivaju ističući da se time ponose, navedeno je.

Upotreba reči, zatim, dobija novu političku dimenziju – pojavljuje se slogan „Bolje ćaci, nego naciˮ, što dovodi do intenzivne medijske polemike.

Izborom ove reči žiri, kako je ukazano, ne vrednuje njenu ideološku stranu, već prepoznaje njenu sposobnost da jezički reprezentuje duh 2025. u Srbiji.

