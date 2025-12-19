Filološko društvo: U užem izboru za lažireči godine – studenti koji hoće da uče i obojena revolucija

Izrazi „studenti koji hoće da uče“ i „obojena revolucija“ ušli su u uži izbor u kategoriji Lažireč, saopštilo je Filološko društvo „Reči“.

Od 1. do 9. decembra obavljeno je glasanje za lažireč na internet sajtu Filološkog društva, a kako su naveli, poslat je 851 glas.

„U pripremi glasanja za Lažireč 2025. godine stručni žiri je od 36 predloga izabrao sledeće reči: evropske vrednosti, dijalog, izvinjenje, ispunjeni zahtevi, medijska sloboda, obojena revolucija, odgovornost, procena MUPa, studenti koji hoće da uče, tolerancija“, naveli su oni.

Izraz „studenti koji hoće da uče“ osvojio je 446 glasova, „obojena revolucija“ je osvojila 120 glasova, „procena MUPa“ 92 glasa, „ispunjeni zahtevi“ 53, „medijska sloboda“ 37, „dijalog“ 36, „odgovornost“ 25, „izvinjenje“ 16, „evropske vrednosti“ 14 i tolerancija 12 glasova.

U pripremi glasanja za Reč 2025. godine stručni žiri je od 29 predloga i ukupno 2.759 glasova izabrao da u uži izbor te kategorije uđu reči „ćaci“ i „studenti“.

Filološko društvo „Reči“ je navelo da je u kategoriji nove reči predložen najveći broj – 58 reči, a da u toj kategoriji nije bilo internet glasanja.

U uži izbor nove reči izabrane su „ćaci“ i „Ćacilend“, a u izboru su bile i reči – „blokaderi“, „žalbadžija“, „polićaci“, „lažokratija“, „obraćator“, „otplašiti se“, „plenum“, „hibridni rat“.

Proglašenje Reči godine, Lažireči i Nove reči 2025. godine saopštiće sutra, 20. decembra Filološko društvo „Reči“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com