Filozofski fakultet u Nišu traži od Vlade povlačenje odluke o osnivanju novog fakulteta

Prodekan za finansije Filozofskog fakulteta u Nišu Marija Vujović izjavila je da će taj fakultet zatražiti od Vlade Srbije da hitno povuče odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija.

Ona je na konferenciji za novinare istakla da će Filozofski fakultet takođe poslati inicijativu Ustavnom sudu za utvrđivanje ustanovnosti i zakonitosti odluke o osnivanju novog fakulteta.

Dodala je da će pozvati na odgovornost gradonačelnika Niša (Dragoslava Pavlovića) jer je, kako je navela, grad poslao inicijativu za osnivanje novog fakulteta ministru prosvete.

„Uprava preduzima i aktivno radi na svim pravnim koracima, ali urava je odgovorna prema svim zaposlenima i mora da postupa po odluci Vlade jer je činjenica da je Vlada osnivač svih fakulteta“, kazala je Vujovićeva na konferenciji za medije u dekanatu Filozofskog fakulteta.

Rekla je da je odlukom o osnivanju novog fakulteta grubo narušena autonomija Univerziteta i reč je, kako je navela, o presedanu opasnom po ceo unverzitetski sistem.

„Postojalo je racionalno rešenje da sve strane u ovom procesu budu zadovoljne. Mi nemamo ništa protiv tog fakulteta, ali da oni krenu kao i ostali fakulteti u istoriji, posebno govorim o periodu od kad postoji Bolonja“, naglasila je Vujovićeva.

Prema njenim rečima, Bolonja podrazumeva akreditacije, a akreditacije su izdate za Filozofski fakultet i njihov nosilac akreditacija je Filozfski fakultet, koji ih je i platio.

Ona je istakla da postoje svedoci koji mogu da posvedoče da je 30. oktobra na sastanku uprave Filozofskog fakulteta, dekana i rektora sa predstavnicima Ministarstva prosvete u Beogradu dogovoren nastavak pregovora o osnivanju novog fakulteta 10. novembra u Nišu.

„Međutim, oni su 6. novembra doneli odluku i pregovori su prekinuti donošenjem odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija. Odluka Vlade stupila je na snagu već 7. novembra, što je neubičajno jer je obično rok 8 dana“, istakla je Vujovićeva.

U odluci, dodala je, predviđeno je da Fakultet za srpske studije pruzima sve zaposlene, sve matične knjige i ostala tri departmana Filozofskog fakulteta, Departmana za srbistiku, za istoriju i ruski jezik i književnost.

Redovna profesorka Departmana za istoriju Irena Ljubomirović istakla je da je ceo proces koji se vodio u vezi osnivanja Fakulteta za srpske studije vođen netrasparentno i tajno.

Ona je podsetila da je Vlada Srbije donela odluku o osnivanju novog fakulteta uprkos tome što nastavno-naučno veće, Savet Filozofskog fakulteta, kao i Savet Univerziteta u Nišu nisu dali saglasnost na taj predlog.

„Niko nije dao saglasnost i pristanak, ova vrsta nasilja i terora koji se sprovodi nad Filozofskim fakultetom i Univerzitetom u Nišu nezapamćena je u akademskoj zajednici“, naglasila je Ljubomirovićeva.

Prema njenim rečima na tri pomenuta departmana radi 36 nastavnika, a od tog broja 13 nastavnika se izjasnilo za prelazak na novi fakultet, dok je 23-oje protiv.

Predsednik Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta Bogdan Ristić je izjavio da je taj fakultet u proteklih godinu dokazao koliko ceni i neguje kritičko mišljenje, ali odluka Vlade, kako je naveo, ukazuje na to da je kritičko mišljenje nešto sa čime oni apsolutno nisu saglasni.

Prema njegovim rečima, studenti ne žele novi fakultet i smatraju da je velika sramota reći u predlogu za osnivanje da se taj fakultet bavi očuvanjem nacionalnog identiteta, jer na taj način oni podrivaju ono što je Filozofski fakultet do sada radio.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com