Kukasti krst je u većini evropskih zemalja zabranjen, ili u najmanju ruku proskribovan, ali ne i u Finskoj gde ga i dalje koriste predsednik, ratno vazvuhoplovstvo i gde krasi grbove brojnih opština, ali bi to uskoro moglo da postane prošlost, piše danas Noje cirher cajtung (NZZ).

Švajcarski dnevnik piše da se iznad predsedničke palate vijori zastava šefa države u čijem je levom gornjem uglu mala svastika. Čovek mora da se potrudi da bi je video, ali je tu. Kukasti krst se nalazi i na avionima i zastavama i grbovima ratnog vazduhoplovstva, različitim medaljama časti, opštinskim grbovima, pa i na pročelju jedne crkve u Tampereu.

„Za Fince svastika nije nacistički krst, nego simbol slobode. Ali to malo ko zna. Kod stranih gostiju redovno izaziva iritaciju. Finski državni vrh do sada nije video razlog da taj krst protera. Ali bi to moglo da se promeni“, piše NZZ.

Finsko vazduhoplovstvo je kukasti krst kao simbol usvojilo još 1918. godine, i nastavilo je da ga koristi i kada je simbol preoteo lider nemačkih nacionalsocijalista Adolf Hitler. Tek posle poraza od Sovjetskog saveza 1944. godine Finska je na pritisak Moskve na nekoliko godina zabranila taj simbol, ali je ponovo počela da ga koristi od 1950-ih. godina.

Ipak, bez kukastog krsta, piše NZZ, Finska bi ostala pošteđena brojnih neugodnih situacija.

Kao primer navodi posetu tokom hladnog rata bekadašnjeg finskog predsednika Urha Kekonena Francuskoj, gde je tadašnjem francuskom lideru Šarlu de Golu uručio najviši finski orden. Lanac ordena bio je sastavljen od malih svastika pa je De Gol pokušao da sakrije lanac ispod kragne mantila, piše dnevnik.

List piše da je i Kekonen primetio snuždenu reakciju De Gola i da je odmah po povratku naložio da se sa ordenja uklone takvi lanci.

Novija neugodna epizoda bile su zajedničke vežbe finskog vazduhoplovstva sa zapadnim partnerima 2021. godine u Arktičkom krugu, kada su finski avijatičari na ceremoniji na vojnom aerodromu u Rovanijemiju vijorili svoju zastavu sa crnim kukastim krstom. Ceremoniji se nije pridružio predstavnik Nemačke, koji je rekao da bi to da kao Nemac bude viđen sa svastikom bilo dovoljan razlog da ga oteraju iz vojske.

Posle incidenta u Rovanijemiju, finsko vazduhoplovstvo je, prema pisanju NZZ, pokušalo da objasni da nije reč o istom kukastom krstu kao što je onaj koji su koristili nacisti. Ipak, svastike su potpuno iste, kuke pokazuju u istom pravcu u razmere su iste.

I onda je 28. avgusta finsko važzduhoplovatvo saopštilo da će proterati svastiku sa svojih zastava i grbova. Šef vazduhoplovstva Tomi Bem rekao je da nije bilo političkih pritisaka, ali da je bilo neprijatnih epizoda, posebno sa glavnim vojnim partnerom SAD. „Mogli smo da zadržimo i tu zastavu, ali nekada mogu da nastanu neprijatne situacije sa stranim gostima. Možda je razumno delovati u skladu sa vremenima“, rekao je Bem, prenosi NZZ.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com