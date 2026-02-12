Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Cena mleka koja se u Srbiji plaća proizvođačima je odavno izgubila bitku sa cenom flašice kisele vode, pa su neke manje mlekare obustavile otkup, dok ga je najveća mlekara smanjila za 10 odsto, ukazao je danas odbor Stranka slobode i pravde u Somboru.

„Posle višegodišnje suše, proizvođače mleka u Srbiji zadesila je i ‘elementarna nepogoda’ zvana neodgovorni ministar poljoprivrede. Od 1991. do danas u Srbiji se promenilo 20 ministara – raznih, i stručnih, i nestručnih, ali jedino nam je Dragan Glamočić, ministar i profesor novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, preporučio da u cilju prevazilaženja krize smanjimo proizvodnju“, rekao je povodom protesta proizvođača mleka Pavle Firanj iz somborskog odbora opozicione Stranke slobode i pravde.

Istakao je da kolone traktora kojima mlekari blokiraju puteve i prosuto mleko nisu plod „najvećih subvencija na svetu“, kako je rekao ministar poljoprivrede, „nego reakcija očajnih ljudi koji nemaju kuda dalje“.

„Možda gospoda u ministarstvima i mlekarama to ne znaju, ali krave nisu slavina koju ćete po potrebi odvrnuti manje ili više. Ovakav posao gradi se decenijama i mi, kao proizvođači mleka, nećemo dozvoliti neodgovornim pojedincima iz ove vlasti da ga unište, da bi posle naša deca pila uvozno mleko sumnjivog kvaliteta“, rekao je Firanj iz Nenadića, salaša kraj Sombora.olesti od kojih je bolovao“, rečeno je u bolnici u Čačku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com