Flotila koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu ponovo isplovila iz Barselone

Brodovi koji prevoze stotine aktivista i humanitarnu pomoć za Gazu, ponovo su isplovili danas oko 17.30 iz Barselone, nekoliko sati nakon što su bili primorani da se vrate u luku zbog jakog vetra, javila je agencija Frans pres.

Među aktivistima iz desetina zemalja su švedska ekološka aktivistkinja Greta Tunberg (Thunberg), irski glumac Lijam Kaningem (Liam Cunningham) i španski glumac Eduard Fernandes (Fernandez), kao i evropski zvaničnici i javne ličnosti, uključujući i bivšu gradonačelnicu Barselone Adu Kolau.

Brodovi Globalne Sumud flotile (sumud na arapskom znači otpornost) planirali su da stignu do Pojasa Gaze sredinom septembra, kako bi isporučili humanitarnu pomoć, nakon što je Izrael blokirao dva pokušaja u junu i julu.

Ujedinjene nacije (UN) su u avgustu proglasile stanje gladi u Gazi, upozoravajući da se 500.000 ljudi nalazi u katastrofalnoj situaciji.

Rat je pokrenuo napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je rezultirao smrću 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima AFP, zasnovanim na zvaničnim informacijama.

Izraelske vojne odmazde su od tada ubile najmanje 63.459 osoba u Pojasu Gaze, uglavnom civila, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, koje UN smatraju pouzdanim.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com