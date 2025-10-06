Flotila za Gazu: Poslednjih 28 španskih aktivista danas ide kući iz prtivora u Izraelu

U Madridu je najavljeno da se očekuje da će 28 španskih aktivista, pritvorenih u Izraelu zbog učešća u flotili s pomoći za Gazu. presretnutoj prošle nedelje jer je pokušala da probije izraelsku pomorsku blokadu, biti danas pušteno i vratiti se u Španiju.

„Danas će grupa od 28 španskih članova flotile koji su i dalje pritvoreni u Izraelu napustiti tu zemlje. Radimo na tome da svi što pre stignu u Španiju“, rekao je ministar spoljnih poslova Španije Hoze Manuel Albarez (Jose Albares) o toj drugoj i poslednjoj grupi Španaca u pritvoru u Izraelu, odakle se u nedelju 21 aktivista vratio kući.

Većina, ako ne i svi, biće prevezeni u Grčku, odakle će avionima u svoje zemlje, najavljeno je u nedelju.

Do nedelje, 21 od ukupno 49 španskih aktivista iz flotile koje je pritvorio Izrael se vratio u Španiju, gde su neki odmah po dolasku prijavili „fizičko i psihološko zlostavljanje“.

Desetine drugih učesnika flotile, uključujući švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg, takođe bi danas trebalo da otputuje iz Izraela.

(Beta)

