Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Flotila za Gazu saopštila je danas da je njen poslednji brod koji je bio na putu za tu palestinsku teritoriju „presretnut“, pošto je prethodno Izrael to učinio s oko 40 brodova koji su učestvovali u akciji i priveo propalestinske aktiviste u njima, koje će proterati.

„Marinet, poslednji preostali brod Flotile Global Sumud presretnut je u 10.29 po lokalnom vremenu (9.29 po srednjoevropskom vremenu) na oko 42,5 nautičkih milja od Gaze“, saopštila je organizacija na svojim društvenim mrežama.

Kako je saopšteno ukupno su tokom dva poslednja dana „izralekse okupacione mornaričke snage ilegalno presrele “ njihova 42 broda, a svaki od njih prevozio je humanitarnu pomoć, volontere uz „rešensot da se probije ilegalna opsada Gaze“.

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova juče je saopštilo da će i tom brodu biti sprečeno „probijanje blokade i pokušaj ulaska u zonu aktivnih borbi“ pošto je pretodno više od 400 militanata na 41 brodu flotile privedeno tokom operacije koja je trajala oko 12 sati.

Aktivisti sa brodova bezbedno su prebačeni u luku Ašdod gde ih je preuzela izraelska policija, rekao je sinoć izraelski zvaničnik.

Flotila Global Sumud u kojoj su bile političke ličnosti i aktivisti među kojima je i Šveđanka Greta Tunberg krenula je iz Španije u septembru sa ciljem da probije izraelsku blokadu Pojasa Gaze.

Flotila se predstavlja kao „mirovna i nenasilna misija humanitarne pomoći“ čiji cilj je da „probije blokadu Gaze“ i donese „humanitarnu pomoć stanovništvu pod opsadom suočenom sa glađu i genocidom“.

Izrael je objavio juče ujutro da će putnici iz tih brodova svi „živi i zdravi“ biti „proterani u Evropu“.

Izraelska mornarica je u sredu uveče počela sa presretanjem brodova posle upozorvanja njihovih posada da ulaze u vode koje su pod izraelskom kontrolom.

Među aktivistima iz više zemalja koji su učestvovali u flotili za Gazu i koje je presrela izraelska vojska je i Ognjen Marković, student iz Srbije, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je juče da je u kontinuiranoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i da će nastaviti da prati razvoj događaja.

Hiljade ljudi protestovalo je juče u više evropskih zemalja i u Meksiku da osudi presretanje flotile i izrazi podršku palestinskom narodu. Protesti su održani u Francuskoj, Italiji, Irskoj i Švajcarskoj.

U junu i julu izraelska mornarica je presrela dva broda koji su išli ka Gazi sa poznatim aktivistima kao što je Greta Tunberg. Aktivisti su prebačeni u Izrael i zatim proterani.

(Beta)

