Fon Bekerat: Beograd da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU

Ambasador Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat (Andreas von Beckerath) izrazio je danas očekivanja da se Beograd uskladi sa spoljnim i bezbednosnom politikom Unije i sprovede sankcije protiv Rusije, dodajući da je važno notirati da Evropski parlament, u Rezoluciji usvojenoj ove nedelje, jasno navodi da želi da vidi demokratsku Srbiju u EU.

Gostujući na N1, ambasador je apelovao na Srbiju da ubrza reforme na putu ka EU, ističući da postoji „zamah“ kada govorimo o proširenju, a koji je stvorila ruska agresija na Ukrajinu.

Povodom aktuelne situacije u Srbiji, on je rekao da važan izazov predstavljaju podela i polarizacija i da zato naglašava da na reforme i proces pristupanja treba gledati kao na platformu da se različite strane približe.

Fon Bekerat je izdvojio da su vladavina prava, izborni okvir i sloboda medija kao oblasti u kojima je neophodno ubrzati reforme, ističući da je sloboda medija osnov demokratskog društva.

Kako je rekao, njegov glavni zadatak, kao ambasadora EU, jeste da pomogne Srbiji da se približi članstvu u Uniji.

On je naveo da je njegov glavni partner u tome aktuelna vlada, da se sastao sa brojnim ministrima i zvaničnicima, ali i sa predstavnicima opozicije, civilnog društva, medija i poslovne zajednice jer svi ovi akteri, kako je rekao, imaju ulogu u sprovođenju neophodnih reformi.

Povodom odluka Saveta EU koja treba da zabrani uvoz ruskog gasa, Fon Bekerat je rekao da ta odluka ne utiče na tranzit iz EU kroz treće zemlje, što znači da neće uticati na tranzit gasa do Srbije.

On je rekao da način na koji je predstavljena ta vest u nekim medijima nije tačna, kao i da je o tome razgovarao sa ministarkom energetike Srbije.

Fon Bekerat je rekao da EU podžava Srbiju da diverzifikuje sve izvore snabdevanja i da se u tome udalji od Rusije.

(Beta)

