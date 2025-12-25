Fon Bekerat: Duboka politička i društvena polarizacija u Srbiji prepreka dijalogu i reformama

Duboka politička i društvena polarizacija u Srbiji, koju pogoršava konfrontacioni ton u javnom diskursu glavna su prepreka dijalogu društva, koji treba da vodi reformama i evrointegracijama Srbije.

Izjavio je to šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat za Nedeljnik, dodajući da vlast nosi posebnu odgovornost za taj dijalog.

Komentarišući uvredljive izjave predsednika Aleksandra Vučića evropskim političarima i neistomišljenicima, rekao je da takvi napadi moraju prestati.

Dodao je da je pogrdni i uvredljiv rečnik upućen novinarima, političkim protivnicima, civilnom društvu ili međunarodnim partnerima neprihvatljiv i da za njega nema mesta u zemlji koja teži da uđe u EU.

„Predsednik, kao i svi lideri, nosi posebnu odgovornost da spusti ton, da pruži ruku i stvori uslove za poštovanje u angažovanju na reformama koje bi koristile svim građanima Srbije“, rekao je.

Istakao je da na pad podrške građana Srbije članstvu u EU najviše utiču dužina procesa pristupanja i nedovoljno razumevanje šta članstvo znači u praksi, a da je deo odgovornosti i na EU.

Istakao je da sa kolegama pokušava da dođe do građana Srbije i objasni im to, ali da nije lako u veoma polarizovanom medijskom okruženju.

„U pet meseci otkako sam preuzeo dužnost, bio sam svedok nekoliko očiglednih dezinformativnih kampanja protiv Evropske unije, kao i svakodnevnih manipulacija i iskrivljenih prikaza u srpskim mejnstrim medijima“, rekao je ambasador.

Međutim na opasku novinara da opada podrška i među građanima koji su okrenuti Evropi, rekao je da to ozbiljno shvata i da je jasno da se osećaju iznevereno.

„Učiniću sve da pokažem da je njihovo poverenje opravdano. Cilj poruka EU je da podrže Srbiju u njenom napretku, a ne da je obeshrabre“, dodao je.

Istakao je da je šteta što na samitu EU i Zapadnog Balkana nedavno u Briselu nije bilo srpskih predstavnika, navodeći da su takvi skupovi prilika da se zemlje direktno angažuju, iznesu zabrinutost i doprinesu oblikovanju puta napred.

Ponovio je posvećenost Unije proširenju, potvrdio napredak Albanije i Crne Gore, te naveo da su države članice EU već počele da se interno pripremaju za proširenu Uniju u institucionalnom, finansijskom i političkom smislu.

Kada je reč o američkim sankcijama Naftnoj infustriji Srbije, rekao je da EU podržava Srbiju u diversifikaciji izvora snabdevanja energentima, te da je energetskom sektoru Srbije već obezbedila više od milijardu evra finansijske pomoći.

Rekao je da je pažljivo pratio nedavne lokalne izbore i jasno stavio do znanja da nadležni organi moraju istražiti sve navode o neregularnostima i nasilnim incidentima. Njihovo rešavanje je ocenio kao važan korak ka jačanju poverenja i kredibiliteta izbornog procesa Srbije.

Komentarišući proprežimski kamp zvani Ćacilend ispred Skupštine Srbije u Beogradu, rekao je da je njegova zakonitost odgovornost nacionalnih vlasti, ali da je on odraz dubokih podela i polarizacije u srpskom društvu.

(Beta)

