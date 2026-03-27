Fon Bekerat: EU još mnogo treba da uradi da prenese činjenice o Uniji građanima Srbije

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat (von Beckerath) izjavio je da EU treba još mnogo toga da uradi u javnoj komunikaciji da prenese prave informacije o Uniji građanima Srbije koji su u nedavnoj anketi pokazali sumnju u prave motive Unije za proširenje.

„Primećujem iz ove ankete da solidna većina (ispitanika) podržava ulazak Srbije u EU. Ali percepcija za motive EU za proširenje pokazuje da ostaje još mnogo toga da se uradi u našoj javnoj komunikaciji i našim naporima da predstavimo informacije zasnovane na činjenicama“, napisao je danas fon Bekerat na mreži Iks (X) uz link za anketu Centra za evropske politike (CEP).

„Raduje me angažovanje sa građanima Srbije da im objasnimo zašto verujemo da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji“, napisao je fon Bekerat.

U anketi koju je 20. marta objavio Centar za evropske politike (CEP) pokazuje se da članstvo Srbije u EU podržava većina ispitanika, njih 39,8 odsto, dok je 33,8 odsto protiv, a 26,4 odsto ima neutralan stav.

Takođe se pokazuje da više od 40 odsto ispitanika veruje da su za EU važniji njeni geopolitički i ekonomski interesi, poput litijuma i sankcija u Rusiji nego demokratski razvoj Srbije, dok gotovo polovina misli da EU ne primenjuje ista pravila za sve kandidate za članstvo.

(Beta)

