Fon Bekerat: Ključna uloga parlamenta u primeni evropskih reformi

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji, ambasador Andreas fon Bekerat (von Beckerath), istakao je ključnu ulogu parlamenta u sprovođenju evropskih reformi i praćenju njihovog sprovođenja.

„EU je dokazala da je pouzdan saveznik Srbije, što se videlo tokom poplava, pandemije i energetske krize. Danas podržavamo Srbiju u obezbeđivanju raznovrsnijih izvora energenata i boljem povezivanju sa evropskom energetskom mrežom“, rekao je Fon Bekerat na 17. sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija – Srbija (POSP).

Fon Bekerat je rekao da očekuje da Srbija ubrza reformske procese i postepeno smanji zavisnost od ruskog gasa, navodi se u saopštenju Skupštine Srbije.

Sastanak POSP-a su u Domu Narodne skupštine otvorili kopredsedavajući POSP Milimir Vujadinović i Lukas Furlas.

Vujadinović je naglasio da je ovaj sastanak prilika za razgovor o značajnim segmentima procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, što je političko opredeljenje Srbije i svih njenih organa vlasti.

„Nadam se da će diskusija pomoći boljem sagledavanju celokupnog stanja ovog procesa, uz različita viđenja, ali upravo je to ideja sastanka, razmena mišljenja i nalaženje najboljih rešenja“, rekao je on.

Govorili su i ministar za evropske integracije Nemanja Starović i ambasadorka Danske Pernile Daler Kardel (Pernille Dahler Kardel), u ime danskog predsedavanja Savetu EU.

Diskusija je obuhvatila stanje pristupnih pregovora, kao i klastere 1 (Osnove) i 4 (Zelena agenda), uz osvrt na aktuelnu političku situaciju u Srbiji.

U fokusu diskusije su usklađivanju Srbije sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU, a poslanici su razmatrali i pitanja ekonomskog razvoja i druge teme, piše u saopštenju.

(Beta)

