Fon der Lajen: EU spremna da podrži srpski narod da se ujedini i osnaži temelje demokratije

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala je danas u Beogradu srpski narod da se okupi i zajedno bude uključen u reforme u okviru evrointegracija koje „menjaju državu nabolje“.

„Ovo je jasno ključni trenutak za Srbiju i vreme je za ceo narod da se okupi zajedno. To je takođe trenutak da se osnaže temelji snažne, žive i efikasne demokratije. Evropska unija je spremna da vas podrži i uloži svaki potreban napor kad je reč o tome“, rekla je na konferenciji nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Dodala je da se ceo reformski proces zapravo tiče toga, i da u njega svi budu uključeni.

Pozdravila je ažuriranje biračkog spiska i postizanje dogovora o savetu REM-a.

„Znam da te reforme nisu jednostavne, ali vredi uložiti taj trud jer se time približavate cilju“, rekla je i pozvala Vučića da za mesec dana ode u Brisel.

Očekuje veću usklađenost sa spoljnom politikom EU, uključujući sankcije protiv Rusije, iako je pozdravila što se Srbija uskladila već 61 odsto.

Iz Plana rasta za Srbiju je do sada izdvojeno više od 100 miliona evra novih investicija, a „biće toga još“, najavila je.

Pohvalila je nadzorni odbor u okviru Plana rasta koji čine ljudi iz vlasti, ali i civilnog društva, sa kojima je najavila da će se sastati kasnije danas.

„Takav odbor je odličan signal, šalje snažnu poruku“, rekla je i dodala da se radi na integraciji Srbije u SEPA

(Beta)

