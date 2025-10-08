Fon der Lajen: Evropa mora da stekne kapacitet da odgovori na hibridne pretnje

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala je danas, u obraćanju na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta (EP), da Evropa mora da stekne kapacitet da odgovori na hibridne pretnje posle nedavnih, kako se veruje, ruskih upada u vazdušni prostor više evropskih država.

„Vreme je da se to nazove svojim imenom. To je hibridno ratovanje. Evropa mora da stekne kapacitet da odgovori i zaštiti svoje nebo“, rekla je Fon der Lajen na sednici EP posvećenoj nedavnim ruskim kršenjima vazdušnog prostora i kritične infrastrukture zemalja članica Unije.

Kako je prenela na svom nalogu na mreži Iks, sednici prisustvuje i Mari Bjere, ministarka spoljnih poslova Danske, aktuelne predsedavajuće EU.

Fon der Lajen je ocenila da se „dešava nešto novo i opasno“ na evropskom nebu.

„Ne treba samo da reagujemo, treba da odvratimo. Ako oklevamo da delujemo siva zona će se samo proširiti“, rekla je ona u govoru pred Evropskim parlamentom u Strazburu.

EVroposlanici će glasati o rezoluciji o tom pitanju u četvrtak.

Grupa Socijalista i demokrata u EP je na svom nalogu na mreži Iks napisala da rusko kršenje vazdušnog prostora ne predstsavlja izolovane incidente, već „hibridno ratovanje da testira kolektivnu spremnost Evrope“.

„Moramo pojačati naše odbrambene kapacitete poboljšanjem naše sposobnosti da detektujemo, pripišemo i presretnnemo ove upade, u saradnji sa NATO“, napisala je ta grupa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com