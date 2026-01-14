Fon der Lajen: Grenland pripada njegovom narodu, ima podršku EU i na rečima i na delima

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je danas da Grenland pripada njegovom narodu i da se o sudbini Grenlanda pitaju samo stanovnici te teritorije i Danske, javlja britanski list Gardijan.

„Važno mi je da Grenlanđani znaju i po delima, a ne samo na rečima, da poštujemo njihove želje i interese i da mogu računati na nas“, rekla je Fon der Lajen na konferenciji za novinare u Briselu.

Dodala je da Grenland „pripada svom narodu“.

„Grenland pripada svom narodu, tako da je na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda. To je tačka broj jedan, to je veoma važno“, rekla je Fon der Lajen.

Dodala je da je EU u kontaktu sa danskom vladom „da čuje koje su njene potrebe“, i da EU i Grenland imaju snažnu saradnju.

Predsednica EK je naglasila da je Grenland deo saveza NATO.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi želeo da postigne dogovor o akviziciji Grenlanda, poluautonomnog regiona Danske, kako bi sprečio Rusiju ili Kinu da ga preuzmu.

Tenzije između Vašingtona, Danske i Grenlanda su porasle ovog meseca, jer Tramp i njegova administracija insistiraju na ovom pitanju, a Bela kuća razmatra niz opcija, uključujući vojnu silu, kako bi pripojila Grenland.

Danska premijerka Mete Frederiksen upozorila je da bi američko preuzimanje Grenlanda označilo kraj NATO

(Beta)

