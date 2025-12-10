Fon der Lajen i Košta posle sastanka s Vučićem: Želimo da vidimo demokratsku Srbiju u EU

Predsednici Evropske komisije i Evropskog saveta, Ursula fon der Lajen i Antonio Košta, izjavili su večeras u Briselu da ostaju potpuno posvećeni tome da vide demokratsku Srbiju u Evropskoj uniji.

Fon der Lajen i Košta su na Iksu objavili da su sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarali o važnosti ubrzanja reformi, posebno u oblastima vladavine prava i slobode medija.

„Naglasili smo da je proširenje geostrateški imperativ, kao i potrebu da se Srbija više uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Takođe smo pozdravili korake Srbije da diverzifikuje izvore i rute snabdevanja energijom i da smanji zavisnost od Rusije, čija nepouzdanost je više puta pokazana“, napisali su Fon der Lajen i Košta.

Posle radne večere, koju je Fon der Lajen priredila u svom kabinetu, ona i Košta su naveli i da im je drago što su se sastali sa Vučićem kako bi analizirali napredak Srbije na putu ka EU.

„Evropa dosledno pokazuje solidarnost sa Srbijom kroz velika ulaganja u energetsku infrastrukturu i kroz podršku ugroženim domaćinstvima. Kao što smo podvukli tokom naših poseta ranije ove godine, ostajemo potpuno posvećeni tome da vidimo demokratsku Srbiju u EU. Možete računati na našu podršku“, dodali su lideri EU.

Vučić je posle večere izjavio da je „iskreno zadovoljan tokom, načinom i tonom razgovora, posebno oko energetske situacije“.

„Bio je prijatan razgovor, imali smo sadržajnu diskusiju. Mi smo veoma dobri poznanici i odlično se razumemo i kad se ne slažemo. Razgovarali smo i o tome gde, koliko i na koji način možemo da uvezemo derivate, iz Bugarske i Rumunije, gde da gradimo nove gasovode i naftovode, razgovarali smo do sitnih detalja. Nemam toliko veliki strah oko gasa koliki imam oko nafte, tražili smo rešenja i verujem da ćemo imati podršku EU u tim važnim stvarima“, rekao je Vučić medijima iz Srbije.

Vučić je kazao i da je Fon der Lajen i Košti izložio predlog da ceo Zapadni Balkan zajedno uđe u EU, i dodao da su ga „saslušali kao pristojni ljudi“ i da „nisu ništa rekli po tom pitanju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com