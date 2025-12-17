Fon der Lajen: Impresivan napredak Albanije i Crne Gore inspiracija za ostale u regionu

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je večeras u Briselu da su Albanija i Crna Gora ostvarile impresivan napredak u procesu evrointegracija koji treba da inspiriše ostale partnere sa Zapadnog Balkana.

Posle samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem Srbija prvi put nije učestvovala, Fon der Lajen je u pisanoj izjavi navela da je „proširenje EU, prvi put u više od deset godina, postalo realna mogućnost“.

„Želim da pohvalim ogroman napredak Albanije i Crne Gore. Impresivno je ono što su postigle. Njihov napredak je impresivan izvor inspiracije za ostale partnere sa Zapadnog Balkana i šalje snažnu poruku svetu o atraktivnosti evropske ponude. To je ponuda solidarnosti, mogućnosti i stabilnosti. Da bismo tu ponudu pretvorili u stvarnost, intenzivno radimo na postepenoj integraciji“, navela je Fon der Lajen.

Ona je navela da tome služi i Plan rasta za Zapadni Balkan, zahvaljujući kojem su zemlje tog regiona više integrisane u EU nego bilo koji partner u procesu proširenja ranije.

„Samo ulaganje ne može da generiše održivi rast. A reforme bez resursa ne mogu biti u potpunosti sprovedene. Zato Plan rasta kombinuje to dvoje: reforme za otključavanje resursa i resurse koji omogućavaju reforme. I sa tom kombinacijom, region ima određene koristi od integracije čak i pre punopravnog članstva. Jer je jaz u razvoju između Zapadnog Balkana i EU predugo ograničavao ulaganja, stvaranje radnih mesta i mogućnosti. Plan rasta se direktno bavi time, uz šest milijardi evra ulaganja. I sada imamo šest ambicioznih reformskih agendi“, dodala je.

Predsednica Evropske komisije je ukazala da se već vide prvi konkretni rezultati da se očekuje da Zapadni Balkan sledeće godine ima rast od oko tri odsto, koji „odražava poverenje u evropsku budućnost regiona, uticaj reformi i koristi od bliže ekonomske integracije sa EU“.

„A biće još toga. Integrišemo naše partnere u Jedinstvenu zonu plaćanja u evrima (SEPA). To bi moglo da uštedi preduzećima i građanima do 500 miliona evra godišnje. Takođe štedimo vreme kroz naše ‘zelene trake’, koje će ojačati lance snabdevanja, poboljšati logistiku i skratiti vreme tranzita do 80 odsto. A uz Plan rasta, ekonomija regiona može da se udvostruči u narednoj deceniji“, navela je.

Dodala je da je investicioni plan do sada mobilisao 18 milijardi evra, uključujući šest milijardi evra grantova EU, i da se širom regiona realizuje više od 68 projekata za finansiranje ključne infrastrukture u transportu, energetici, digitalnoj povezanosti i projektima zaštite životne sredine.

„Te investicije čine region konkurentnijim i bolje povezanim sa Jedinstvenim tržištem EU. Uzmimo za primer veštačku inteligenciju: uspostavljamo mrežu fabrika veštačke inteligencije širom EU i otvaramo ih za Zapadni Balkan, sa antenama fabrika veštačke inteligencije u Srbiji i Severnoj Makedoniji. To će omogućiti kompanijama iz celog regiona da se povežu sa tim fabrikama i da dobiju pristup evropskoj infrastrukturi veštačke inteligencije“, ukazala je Fon der Lajen.

Navela je da sve to privlači privatne investicije i dodala da su tokom investicionih konferencija EU u Albaniji i Crnoj Gori obezbeđene investicione deklaracije od privatnih investitora, vredne više od četiri milijarde evra.

Fon der Lajen je izrazila zadovoljstvo što može da objavi da se EU kreće ka ukidanju kaznenih mera za Kosovo, posle mirne tranzicije vlasti u lokalnim samoupravama na severu posle nedavnih lokalnih izbora, navodeći da je u planu 216 miliona evra finansijske pomoći i da će 205 miliona biti isplaćeno početkom sledeće godine.

Ona je navela i da je Zajedničko regionalno tržište „najbrži put ka konkurentnosti, najdirektniji most ka jedinstvenom tržištu EU i najjasniji dokaz da region može da deluje kao jedna celina“.

„Rezultati su jasni. Od 2021. trgovina unutar regiona je udvostručena, trgovina robom i uslugama je porasla 19 odsto, kraća čekanja na granicama uštedela su više od 20 godina vremena u zbiru. Zato je sada vreme da obnovimo napore i završimo agendu Zajedničkog regionalnog tržišta. Zamah za proširenje sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana nikada nije bio jači. Ovo je istorijska prilika. Hajde da je zajedno iskoristimo“, dodala je.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com