Fon der Lajen investitorima: Vreme za ulaganje u Zapadni Balkan je sada

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je danas investitorima da je vreme za ulaganje u Zapadni Balkan.

„Od veštačke inteligencije do čiste energije, integrišemo naše industrije. Zato je moja poruka investitorima danas: Vreme je za ulaganje u Zapadni Balkan. Jer ako izaberete Zapadni Balkan, birate Evropu“, rekla je onda danas u Tirani na prvom Forumu o investicijama EU-Zapadni Balkan.

Pozdravila je što je Albanija postala deo sistema za plaćanje u evrima SEPA.

„Transakcione naknade na Zapadnom Balkanu su ranije bile i do 6 puta veće nego u našoj uniji, sada će pridruživanje SEPA uštedeti vašim kompanijama oko 500 miliona evra godišnje“, rekla je.

Dodala je da su sve zemlje koje su postale deo EU „iskusile neverovatan ekonomski rast“, navodeći kao primere Poljsku čija se ekonomija utrostručila i Hrvatsku gde je procenat nezaposlenosti pao sa 17 na četiri odsto.

„Isto će se dogoditi i na Zapadnom Balkanu, i ne govorim o dalekoj budućnosti. Vaše ekonomije su već spremne da brzo rastu u narednim godinama. Zato smo uspostavili Plan rasta“, rekla je.

Ona se ranije danas sastala sa albanskim premijerom Edijem Ramom, a kasnije danas će otputovati u Crnu Goru.

U sredu će boraviti u poseti Beogradu.

(Beta)

