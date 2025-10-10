Fon der Lajen: Nobelova nagrada Mariji Korini Mačado moćna poruka za demokratiju

Dodela Nobelove nagrade za mir u petak venecuelanskoj opozicionoj liderki Mariji Korini Mačado „moćna je poruka“ u korist demokratije, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

„Duh slobode ne može biti zatvoren. Žeđ za demokratijom uvek pobeđuje. Draga Marija, borba se nastavlja“, napisala je na Fon der Lajen na mreži X.

Nobelova nagrada Mariji Korini Mačado odraz je težnji Venecuelanaca za „slobodnim i poštenim“ izborima, saopštile su Ujedinjenih nacija (UN) u Ženevi.

„Ovo priznanje odražava jasne težnje venecuelanskog naroda za slobodnim i poštenim izborima, poštovanjem građanskih i političkih prava i vladavinom prava“, rekao je portparol Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava Tamin Al-Kitan.

Norveški Nobelov komitet saopštio je danas da je liderka opozicije i bivša kandidatkinja za predsednicu Venecuele Marija Korina Mačado osvojila Nobelovu nagradu za mir.

Mačado je bila poslanik u Skupštini Venecuele i vodila je proteste protiv predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

(Beta)

