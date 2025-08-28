Fon der Lajen posle razgovora s Trampom: Putin treba da dođe za pregovarački sto

Ruski predsednik Vladimir Putin „treba da dođe za pregovarački sto“ rekla je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posle telefonskog razgovora s predsednikom SAD Donaldom Trampom.

„Treba da garantujemo pravedan i trajan mir za Ukrajinu sa čvrstim i verodostojnim garancijama bezbednosti“, rekla je ona na društvenoj mreži Iks i da će Evropska unija „u potpunosti učestvovati u davanju tih garancija“.

Evropljani nastoje svim sredstvima da utiču na razgovore o bezbednosti u Ukrajini i na kontinentu uopšte.

Saveznici Kijeva intenzivno pregovaraju o tipu garancija bezbednosti Ukrajine koje bi dali da bi se sprečio svaki mogući novi ruski napad na tu zemlju pošto se i ako se postigne mirovni sporazum s Moskvom.

Ti pregovori su se vidno ubrzali od sastanka Trampa i Putina na Aljasci 15. avgusta. Usledio je sastanak u Beloj kući Trampa, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i sedam evropskih lidera.

Fon der Lajen je rekla da je danas razgovarala i sa Zelenskim posle velikog ruskog bombardovanja Kijeva gde je poginulo najmanje 14 osoba i oštećene su prostorije delegacije Evropske unije.

