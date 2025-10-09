Fon der Lajen pozdravila sporazum o Gazi: Prilika koja se mora iskoristiti

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je danas objavljivanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca zasnovanog na predlogu koji je izneo predsednik SAD Donald Tramp.

Fon der Lajen je istakla da sada sve strane moraju u potpunosti poštovati odredbe sporazuma, što znači da svi taoci moraju biti bezbedno oslobođeni i da mora biti uspostavljen trajni prekid vatre, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Patnja mora prestati. Evropska unija će nastaviti da podržava brzu i bezbednu isporuku humanitarne pomoći u Gazu. A kada dođe vreme, spremni smo da pomognemo u obnovi i rekonstrukciji, ukazala je Fon der Lajen i naglasila da se mora iskoristiti prilika da se oblikuje verodostojan politički put ka trajnom miru i bezbednosti, put čvrsto zasnovan na rešenju o dve države.

