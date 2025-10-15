Fon der Lajen razgovarala sa predstavnicima civilnog sektora o stanju demokratije u Srbiji

Predstavnici civilnog sektora predočili su danas na sastanku predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen relevantne informacije o postupanjima države koja dalje urušavaju stanje ljudskih prava i demokratije u Srbiji.

„A posebno onim koji se odnose na kršenje slobode okupljanja i izražavanja, medijskih sloboda i korupcije, a koja smatramo neprihvatljivim za zemlju kandidata za članstvo u Evropskoj uniji“, rekla je Bojana Selaković, koja je prisustvovala sastanku.

Kako je istakla, sama činjenica da je ovo prvi sastanak Ursule fon der Lajen sa civilnim društvom u Srbiji, i jedini na celoj turneji po Zapadnom Balkanu, „govori da situacija u Srbiji ipak nije tako redovna“.

Uz nju, danas su sa Fon der Lajen u Beogradu razgovarali i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa, Tamara Branković iz Crte i Igor Bandović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Selaković je navela da su predsednica Evropske komisije pokazala visoko interesovanje za njihovu perspektivu i viđenje trenutnog stanja evropskih integracija i situacije u Srbiji generalno.

„Mi smo joj poručili da do sada učinjeni koraci u izboru Saveta REM-a i usvajanju Zakona o biračkom spisku nisu dovoljni da možemo da govorimo o suštinskim reformama, te da je implementacija ključna, ne samo u tim oblastima, već i u svim drugim“, dodala je za Danas.

„Takođe, istakli smo da samo snažno uključivanje i pritisak koji naprave EU akteri na predstavnike vlasti, ima određeni efekat i zbog toga smo ih pozvali da sa takvim angažmanom nastave“, još je navela.

Kako dodaje, predstavnici civilnog društva istakli su na sastanku da bez obzira na snažnu antievropsku kampanju u Srbiji, više od 40 odsto građana koji podržavaju studentske proteste, Srbiju u budućnosti vide u EU i da su njihovi zahtevi upravo ono što je Srbija propustila da uradi u dosadašnjem procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

„Predsednica je potvrdila spremnost da u narednom periodu ima pojačan angažman u vezi sa daljim implementacijom koraka iz Reformske agende, uključujući finalizaciju procesa za izbor novog Saveta REM-a, usvajanje i primenu Zakona o biračkom spisku“, navela je Selaković.

(Beta)

