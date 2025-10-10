Fon der Lajen sledeće nedelje na Balkanu, u Srbiji u sredu

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sledeće nedelje dolazi na Zapadni Balkan da bi ponovila podršku Brisela pristupanju tog regiona EU i postepenom pristupanju jedinstvenom tržištu.

Evropska komisija je saopštila da će to biti prilika i da Fon der Lajen sa predstavnicima zapadnobalkanske šestorke razgovara o Planu rasta za region od šest milijardi evra za period 2024-2027.

U ponedeljak će Fon der Lajen u Tirani razgovarati sa predsednikom Albanije Bajramom Begajem i premijerom Edijem Ramom, a istog dana posle podne putuje za Crnu Goru i u Tivtu će govoriti na Regionalnoj investicionoj konferenciji za Zapadni Balkan.

Šefica Komisije će u Tivtu razgovarati s predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem.

Zatim će u utorak, pre putovanja za Bosnu i Hercegovinu (BiH), otvoriti Investicionu konferenciju Crne Gore.

U BiH će Fon der Lajen, kako je najavila Komisija, posetiti Memorijalni centar Srebrenica i zatim u Sarajevu razgovarati sa tročlanim Predsedništvom BiH, kao i s predsednicom Saveta ministara BiH Borjanom Krišto.

Fon der Lajen u sredu dolazi u Srbiju gde će imati sastanke s premijerom Đurom Macutom i predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Istog dana popodne predsednica Komisije odlazi za Prištinu gde će se sastati s predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem.

Fon der Lajen iz Prištine ide za Skoplje na bilateralne sastanke s premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim, predsednicom Gordanom Siljanovskom-Davkovom i predsednikom Sobranja Afrimom Gašijem i tim razgovorima završava posetu regionu.

Komisija podseća da je Ursula fon der Lajen od 2021. svake godine posećivala Zapadni Balkan.

Takođe navodi da je u poslednjih godinu dana šefica Komisije više puta ponovila značaj tog regiona za EU, uključujući ovogodišnji govor o stanju Unije, na samitu Evropske političke zajednice u maju i na samitu EU-Zapadni Balkan u decembru 2024.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com