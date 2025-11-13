Fon der Lajen: Zamrznuta ruska imovina najefikasniji način finansiranja Ukrajine

„Odobravamo zajam Ukrajini, koji će Ukrajina vratiti ako Rusija plati reparacije. Ovo je najefikasniji način da se podrži odbrana i ekonomija Ukrajine“, izjavila je Fon der Lajen pred Evropskim parlamentom u Briselu.
Ovaj zajam, u iznosu od 140 milijardi evra, biće omogućen mobilizacijom imovine ruske centralne banke, čiji se najveći deo nalazi kod belgijske kompanije Euroclear. Ova imovina iznosi približno 210 milijardi evra.
Predsednica Evropske komisije je rekla da ovo rešenje predstavlja „najjasniji način da se Rusiji stavi do znanja da vreme nije na njenoj strani“.
„Pokazaćemo da smo, ako je potrebno, spremni da se obavežemo na duži rok“, dodala je Fon der Lajen.
Ovo je jedna od tri opcije koje zagovara Evropska komisija za finansiranje evropske podrške Ukrajini, kojoj će ponestati novca počev od prvog kvartala 2026. godine, između ostalog i zbog prestanka podrške SAD.
Evropska komisija treba da predstavi predlog do decembra, a Evropska unija se nada da će postići sporazum na evropskom samitu 18. i 19. decembra.
(Beta)
