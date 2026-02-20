Fondacija Ćuruvija: Za pola godine više od 800 verbalnih napada funkcionera na novinare i medije

Slavko Ćuruvija fondacija zabeležila je za šest meseci 834 verbalna napada visokih državnih zvaničnika na kritički orijentisane novinare i medije u Srbiji, saopšteno je danas.

Ta nevladina organizacija analizirala je period od 1. avgusta 2025. do 31. januara ove godine, a analiza je pokazala da je medijske radnike najčešće napadao poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Bakarec koji je to učinio najmanje 214 puta.

Za njim slede poslanik SNS Vladimir Đukanović sa 114 uvreda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je novinare targetirao najmanje 105 puta, poslanik SNS Milenko Jovanov 97 puta, predsednica Skupštine Ana Brnabić 73 puta, a predsednik SNS Miloš Vučević 50 puta.

U analizi se navodi da su najmanje 64 zvaničnika učestvovala u tim napadima, a da su najčešće na udaru N1, Nova S, Danas, Radar, Vreme i RTS, dok su KRIK, CINS, KTV Zrenjanin sporadično na meti.

„Dominantni narativi u verbalnim napadima predstavljali su diskreditaciju medija i novinara na račun njihove profesionalnosti, nezavisnosti i etičnosti, zatim dehumanizaciju, uvrede, etiketiranje novinara kao izdajnika i plaćenika, pa i upoređivanje sa fašistima“, piše u saopštenju Fondacije Slavko Ćuruvija.

(Beta)

