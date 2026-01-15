Fondacija Studenica dodelila 40 stipendija uspešnim studentima

Fondacija Studenica dodelila je danas 40 stipendija studentima koji su postigli zapažene akademske uspehe tokom prethodne godine i osvajali nagradama na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

U saopštenju piše da je, u nastojanju da se osnaži ugled profesije učitelja i nastavnika, dodeljeno 14 stipendija studentima koji se obrazuju za ta zanimanje.

„Više od 550 prijava je ove godine stiglo na konkurs i bilo je izuzetno teško, među mnogo talentovanih, vrednih, ambicioznih i društveno angažovanih studenata koji imaju i izraženu potrebu za finansijskom pomoći, izabrati četrdeset. Zato je važno da se u prikupljanje sredstava za stipendijski fond uključi što više onih koji prepoznaju značaj ulaganja u obrazovanje“, navela je Fondacija.

Među stipendistima su studenti sa društvenih, humanističkih, prirodno-matematičkih, biomedicinskih i tehničkih fakulteta, kao i sa umetničkih akademija.

Godišnja stipendija za tekuću akademsku godinu iznosi 200.000,00 dinara.

Fondaciju Studenica osnovala je 1993. godine srpska dijaspora u SAD na čelu sa Miroslavom Majklom Đorđevićem.

Tokom tri decenije rada stipendirala je više od dve hiljade studenata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com