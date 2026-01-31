Fondacija: Vukašin Milićević lišen svešteničkog čina, ovo je primer političko-crkvenog progona

Upravni odbor (UO) Fondacije za unapređenje demokratije „Ljuba Davidović“ izrazila je danas protest zbog presude Crkvenog suda Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke kojom je Vukašin Milićević lišen svešteničkog čina i isključen iz crkvene zajednice, uz ocenu da je ta presuda „primer političko-crkvenog progona“.

„Ova odluka prevazilazi okvire unutrašnjeg crkvenog pitanja i predstavlja primer političko-crkvenog progona zbog javno iznetog stava i građanske odgovornosti. Kažnjavanje pojedinca zbog kritičkog mišljenja i javne reči ukazuje na opasan obrazac zloupotrebe institucija u svrhu disciplinovanja onih koji ne pristaju na ćutanje“, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim rečima, u društvenom kontekstu u kojem su studenti, univerzitetski profesori i građanski aktivisti izloženi pritiscima i sankcijama, takva presuda „ne može se posmatrati kao izolovan slučaj, već kao deo šireg procesa sužavanja prostora slobode savesti i mišljenja“.

Dodali su da Fondacija ne istupa u odbranu pojedinca, već ukazuje na „presedan koji ima ozbiljne posledice po društvo u celini“.

Institucije koje umesto zaštite osnovnih prava učestvuju u kažnjavanju slobodne misli podrivaju sopstveni legitimitet i doprinose daljoj normalizaciji represije. Upravni odbor Fondacije smatra da je neophodno otvoriti javni i društveni dijalog odgovornosti institucija, granicama njihove moći i zaštiti osnovnih građanskih sloboda, bez kojih nema ni demokratskog društva, niti stvarne autonomije bilo koje zajednice“, piše u saopštenju.

Teolog Vukašin Milićević je direktor Fondacije „Ljuba Davidović“ i član Predsedništva Demokratske stranke (DS).

(Beta)

