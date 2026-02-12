Forbs: Investitor koji će graditi kod Zvezdarske šume, finansira izradu plana za naselje u Surčinu

Grad Beograd stavio je na javni uvid nacrt planskog rešenja za deo prostora između Vojvođanske, Dubrovačke i Braće Puhalović u centru Surčina, gde bi broj stanova mogao da bude povećan sa 167 na 1.993, a izradu plana finansira firma Lux Houses u vlasništvu investitora koji gradi naselje kod Zvezdarske šume, piše Forbs Srbija.

Lux Houses je 97 odsto u vlasništvu kiparske firme Laastio Holdings limited, a tri odsto vlasništva poseduje firma sa sedištem u Beogradu – D2S property.

Prema registru Agencije za privredne registre, stvarni vlasnik firme Lux houses je Marko Krajnčić, državljanin Slovenije.

Nacrtom plana je obuhvaćeno okvirno 12,9 hektara između Vojvođanske, Dubrovačke i Braće Puhalović sa vezama saobraćajnica.

Na tom prostoru se očekuje povećanje stanovnika sa 485 na 5.779, a zainteresovana javnost može da dostavi mišljenja i primedbe do 24. marta na Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Surčina – za blokove 9, 10, 11, 12, 13.

Prema podacima u nacrtu plana, deo obuhvaćene lokacije zauzimaju površine, namenjene za objekte i komplekse javnih službi (ustanova primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, vatrogasna stanica), kao i vodne i zelene površine, mreže saobraćajnica i infrastrukturni objekti.

Na površinama „ostalih“ namena, zastupljeni su stanovanje i komercijalni sadržaji. Deo prostora su i prirodno regulisane zelene površine i neizgrađeno zemljište.

Stambeni objekti nalaze se uz ulice, dok su neizgrađenje, odnosno zelene površine u sredini obuhvaćenog prostora.

Porodični objekti su prizemni ili sa jednim spratom, a uz Vojvođansku ulicu se nalazi i objekat višeporodičnog stanovanja koji ima četiri sprata.

Krajnčić se u privrednim registrima pojavljuje kao stvarni vlasnik još nekoliko kompanija u Srbiji, Brusnik energy koja je investitor mini-hidroelektrane Brusnik, kao i firme New Imobilia develop.

Krajnčić je stvarni vlasnik i kompanije HTL Support plus, koja je označena kao investitor plana za gradnju na obodu Zvezdarske šume.

(Beta)

