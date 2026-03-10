Forbs: Sa 839 milijardi dolara, Ilon Mask ostaje ubedljivo najbogatiji čovek na svetu

Ilon Mask (Elon Musk), većinski akcionar proizvođača automobila Tesla, svemirske kompanije SpejsEks (SpaceX), društvene mreže Iks (X) i kompanije za veštačku inteligenciju xAI, ubedljivo je najbogatiji čovek na svetu, čak i dok broj milijardera nastavlja da raste, preneo je danas američki časopis Forbs (Forbes).

Njegovo bogatstvo se procenjuje na 839 milijardi dolara, u poređenju sa 342 milijarde dolara na listi objavljenoj godinu dana ranije.

To je više nego trostruko veće bogatstvo od druga dva člana prve trojke na spisku – suosnivača Gugla (Google) Larija Pejdža (Larry Page) (257 milijardi dolara) i Sergeja Brina (237 milijardi dolara).

Generalni direktor Amazona Džef Bezos (Jeff) je četvrti (224 milijarde dolara), a generalni direktor Mete Mark Zakerberg (Zuckerberg) peti (222 milijarde dolara). Osam mesta među prvih 10 drže Amerikanci.

Generalni direktor luksuznog giganta LVMH, Francuz Bernar Arno (Bernard Arnault) i njegova porodica zauzimaju sedmo mesto (171 milijarda dolara), a Španac Amansio Ortega (Amancio), suosnivač Inditeksa (Zara), deseti (148 milijardi dolara).

Časopis Forbs, koji je poznat po godišnjoj rang listi najbogatijih ljudi na svetu, kreiranoj 1987. godine, preneo je da planeta sada ima 3.428 milijardera, gotovo 400 više nego godinu dana ranije.

Sjedinjene Američke Države imaju najviše milijardera na svetu (989), ispred Kine isključujući Hong Kong (539) i Indije (229).

(Beta)

