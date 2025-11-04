Forbs Srbija: Cilj leks specijalisa o Generalštabu je što pre srušiti zgrade

Taj zakon, kako je navdeno, mogao bi biti najbrže usvojeni u istoriji, jer se pojavio 2. novembra, a već je pred poslanicima.

„Donošenje još jednog posebnog zakona, leks specijalisa, za velike građevinske projekte u Srbiji nije novost. Ali, ovoga puta čini se da je na slučaju Generalštab vlast promenila igru. Jedan takav zakon pogurala je u parlament kao inicijativu 110 svojih poslanika. I to predstavlja prvi opasan presedan u vezi sa ovim zakonom. Otvara Pandorinu kutiju da to postane model i za neke druge, buduće ‘teške zakone'“, naveo je Forbs.

Dodaje se da bi se moglo naslutiti da resorno Ministarstvo građevinarstva, nakon donošenja zakona o legalizaciji koji će biti teško primenjen u praksi, nije imalo hrabrosti da stane i iza ovog propisa kao predlagač pa su uskočili poslanici.

„Za razliku od leks specijalisa za EXPO čije je odmicanje od Zakona o planiranju i izgradnji bilo najviše u fazi dobijanja građevinske i (ne)dobijanja upotrebne dozvole, leks specijalis za Generalštab za cilj da olakša prve faze odnosno donošenje planskog dokumenta i rušenje postojećih objekata“, piše Forbs.

Ono što je drugi opasan presedan jeste, kako je istaknuto, što poslanici, a ne Vlada, nastoje da proglase projekat gradnje na mestu Generalštaba projektom koji predstavlja „opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Republike Srbije“.

„Kako će 1.500 stanova, jedan hotel i jedan muzej uticati na sveukupni razvoj verovatno ne bi mogli da objasne ni svi podnosioci predloga zakona, ukazao je Forbs i dodao da, za razliku od drugih propisa, taj zakon se ne bavi pitanjima nabavki što nagoveštava da je to prepušteno onome ko će razvijati projekat.

„To što se svi organi obavezuju da postupke sprovode po hitnoj proceduri jeste suština donošenja svakog leks specijalisa, ali pitanje je da li je to ključni razlog. Ali, zanimljivo je i to što poslanici već sada znaju da će se projekat realizovati po fazama. Da li i to sugeriše da se daleko odmaklo u njegovoj pripremi? I da bi moglo biti sumnje da je reč o poslu sa koruptivnim elementima“, naveo je Forbs.

U prvim reakcijama javnosti na predlođeni zakon, kako je istaknuto, zaboravlja se i na još jedan važan momenat, a to je da ideja sa poslanicima kao predlagačima isključuje i obavezu da se uradi analiza efekata zakona.

„Ono što predstavlja začkoljicu u celom leks specijalisu jeste što se on ‘ponaša’ kao da je odluka Vlade Srbije o ukidanju zaštite Generalštaba kao kulturnog dobra na snazi. Problem je što, s pravne strane gledano, to verovatno jeste tačno. Ne postoje informacije (ili do njih nismo uspeli da dođemo), da je Vlada Srbije povukla ovu odluku“, naveo je Forbs i dodao da bi vlastima jedino odgovaralo da pretekne sud i da zgrade budu srušene pre epiloga suđenja.

