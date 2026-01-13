Forbs Srbija: Grad Beograd tužbama zasuo Apoteku Beograd

Zaposlenima Apoteke Beograd, overene su zdravstvene knjižice za prvi kvartal tekuće godine, zaključno sa 31. martom, ali se tužbama dobavljača i radnika priključio i osnivač – Grad Beograd, preneo je danas Forbs Srbija.Umesto da, kako je navedeno, spasi ustanovu o kojoj je trebalo da brine, vlasnik, Grad Beograd sada doprinosi njenoj još većoj dubiozi jer potražuje novac za zakupninu prostora u kojem ona posluje.

Sveukupno za četiri meseca (septembar, oktobar, novembar i decembar) Grad Beograd pokrenuo je 28 sporova zbog duga protiv apotekarske ustanove Apoteka Beograd, ukupne vrednosti od 27 miliona dinara.

Najpre je bio sporan dug za zakup objekta na Karaburmi, krajem septembra na adresu Apotekarske ustanove stigla je opomena Gradskog pravobranilaštva.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove, odnosno Sektor za zakup poslovnog prostora, odlučio je da pokrene spor zato što do 22. septembra Apoteka Beorad nije postupiala po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora, zaključenim 20. jula 2009. sa Agencijom za poslovni prostor Grada Beograda. Ta agencija je u tom periodu upravljala poslovnim prostorom u vlasništvu glavnog grada. Reč je o poslovnom prostoru u Ulici Patrisa Lumumbe.

Navedeno je da Apoteka Beograd duguje iznos od 815.280 dinara za neplaćenu zakupninu za period od januara do juna 2025. U dopisu Gradskog pravobranilaštva navodi se i da ako taj iznos ne bude uplaćen u narednih osam dana (odnosno do 1. oktobra) biće pokrenut parnični postupak.

U septembru su, kako se može videti u dostupnim bazama, pokrenuta dva spora Grada Beograda na ime duga u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara. Tačnije, jedan u iznosu od 1,2 miliona dinara, a drugi 1,3 miliona.

(Beta)

