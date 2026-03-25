Forbs Srbija: NIS nabavlja naftu iz Norveške, Gvajane, Iraka, Kazahstana i SAD

Naftna industrija Srbije (NIS) u vreme rata na Bliskom istoku nabavlja naftu iz Norveške, Gvajane, Iraka, Kazahstana i SAD, piše danas Forbs Srbija.

Iz NIS-a su Forbsu na pitanje da li zbog rata i krize na Bliskom istoku imaju problema sa nabavkom sirove nafte i da li će se i u kojoj meri ova situacija odraziti na cene naftnih derivata, odgovorili da kompanija nastavlja da prilagođava svoje poslovne modele.

„Pažljivo pratimo razvoj situacije na tržištu nafte i naftnih derivata i preduzimamo odgovarajuće mere. I to sa ciljem da obezbedimo stabilnost poslovanja, nabavke sirove nafte i sigurnost snabdevanja tržišta. Sve benzinske stanice kompanije NIS rade redovno i uredno su snabdevene svim vrstama naftnih derivata. Prodaja goriva se odvija uobičajeno i bez prekida“, naveli su u odgovoru.

Kada je reč o ceni derivata, kompanijaje istakla da poštuje sve odluke nadležnih organa, uključujući i uredbu Vlade Srbije o ograničenju visine cena naftnih derivata.

Izvor Forbsa je potvrdio da situacija nije kritična, ali zahvaljujući činjenici da NIS ima modernizovanu rafineriju koja mu omogućava veću mogućnost izbora.

„Bukvalno se kupuje gde god se može i čija god nafta je dostupna, a da može biti prerađena u rafineriji u Pančevu“, objašnjava dobro upućeni izvor Forbes Srbija u trgovinu sirovom naftom.

Prema podacima Agencije za energetiku iz 2021. godine, Srbija je 20,7 odsto sirove nafte pokrivala iz sopstvenih kapaciteta, dok je 79,3 odsto uvozila. Kada se pogleda struktura uvoza, prema tim podacima, 64 odsto nafte nabavljalo se iz Iraka, oko 23 odsto iz Rusije, 10 odsto iz Kazahstana, dok se iz Norveške uvozilo oko tri odsto.

Iako je u javnosti, nakon privatizacije NIS-a od strane Gasproma, vladalo uverenje da sirova nafta u NIS stiže isključivo iz Rusije, to zapravo nije bilo tačno. Ruska nafta u proseku je činila između četvrtine i petine ukupno uvezene nafte. Dominirala je nafta uvezena iz Iraka, piše Forbs.

Prema istim podacima, u Srbiju je 2022. uvezeno 3,234 miliona tona nafte. Većina uvoza sirove nafte, oko 52 odsto dolazila je iz Iraka, dok je ostatak stizao iz Rusije i Kazahstana. Zbog rata u Ukrajini i sankcija EU prema Rusiji, NIS je u jednom trenutku povećao uvoz ruske nafte. I to sa prosečnih oko 23 odsto na gotovo polovinu. Istovremeno, smanjen je udeo uvoza iračke nafte.

Situacija je promenjena šestim paketom sankcija prema Rusiji kada je EU zabranila kupovinu, uvoz i transport nafte koja stiže iz Rusije. Srbija tada nije dobila izuzeće od primene te mere pa je uvoz ruske nafte prekinut.

Juče je, u danu kada je istekao rok za dogovor MOL-a i Gasproma o kupoprodaji većinskog paketa akcija NIS-a, iz američkog OFAC-a stigla nova dozvola. Mađarski MOL saopštio je da je dobio dozvolu da ovu transakciju završi do 22. maja. Drugim rečima, pregovaračima je ostavljeno još dva meseca da se dogovore.

Neki dan ranije, OFAC je NIS-u produžio do 17. aprila licencu za uvoz sirove nafte. Pretpostavka je da će ona i nakon isteka ovog roka biti produžena do novog, majskog roka za izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a.

