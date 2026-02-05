Forto: Bezbednost i geopolitička budućnost Evrope ne mogu se posmatrati odvojeno od Zapadnog Balkana

Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine (BiH) Edin Forto rekao je u Evropskom parlamentu da se bezbednost i geopolitička budućnost Evrope ne mogu posmatrati odvojeno od Zapadnog Balkana.

„Evropska unija mora imati odlučniji i politički jasniji pristup u podršci onim snagama koje se bore za vladavinu prava, demokratske institucije i otpornost na maligne spoljne uticaje“, rekao je je Forto, preneli su danas sarajevski mediji.

Obraćajući se na Forumu koji okuplja visoke zvaničnike grupe „Obnovimo Evropu“ (Renew Europe) u parlamentu EU, evroposlanike, ministre i predstavnike liberalnih i progresivnih političkih snaga iz regiona, s ciljem otvaranja nove faze evropske integracije Zapadnog Balkana, jačanja demokratske otpornosti i suzbijanja stranog političkog uticaja, ocenio je da proces pristupanja EU ne može biti sveden isključivo na tehničko usklađivanje zakonodavstva.

„Put ka punopravnom članstvu u EU nije samo administrativni zadatak. To je duboko politički proces koji zaheva koordinisan i hrabar nastup proevropskih snaga, kako unutar naših država, tako i u snažnom partnerstvu s evropskim saveznicima“, istakao je Forto.

Ukazao je na složenost političkog sistema u BiH i izazove sprovođenja reformi u okruženju koje, kako je ocenio, zahteva široki konsenzus, često s akterima koji ne dele evropsku stratešku orijentaciju.

„U političkom sistemu kakav ima BiH, reforme nisu samo pitanje kapaciteta, već i političke volje. Nažalost, deo političkih subjekata, pod snažnim uticajem proruskih narativa, aktivno radi na usporavanju ili blokiranju reformi koje su nužne za evropski put zemlje“, ukazao je Forto.

Na pitanje moderatorke šta EU momentalno može da uradi da poveća svoju popularnost kod građana BiH, on je naveo da Evropska komisija za početak mora dozvoliti evidentiranje ili drugačiji boravak za prevoznike iz ove zemlje unutar Šengen zone.

(Beta)

