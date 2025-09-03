Forum srednjih škola: Ministarstvo dovelo u pitanje budućnost Vazduhoplovne akademije

Forum srednjih stručnih škola (FSSŠ) saopštio je da se „nastava u srednjoj stručnoj školi Vazduhoplovna akademija odvija u atmosferi uznemirenosti i brige – kako među zaposlenima, tako i među učenicima“.

„Na čelu ustanove mora biti čovek od integriteta, znanja i volje za radom, koji će doprineti pozitivnom razvoju škole, a ne nelegitimno postavljeni vršilac dužnosti direktora. Podsećamo javnost da je ova osoba, zbog bahatog ponašanja, uvreda i pretnji, dobila otkaz rešenjem drugostepenog organa škole“, naveo je FSSŠ.

Ministarstvu prosvete je poručeno da je svojim odlukama „dovelo u pitanje budućnost jedne od najboljih škola u Srbiji“.

„Sindikat FSSŠ i Sindikalna organizacija Vazduhoplovne akademije zahtevaju hitan prekid političkog mešetarenja i uticaja na rad škola. Naši vidovi sindikalne borbe biće još snažniji i usmereni isključivo na zaštitu interesa zaposlenih i same ustanove“, upozoreno je u saopštenju koje je potpisao predsednik FSSŠ Milorad Antić.

(Beta)

