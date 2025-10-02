Forum srednjih škola: Reč direktor zameniti terminom upravnik radi efikasnijeg funkcionisanja

Forum srednjih stručnih škola predložio je danas izmenu svih odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u kojima se koristi reč direktor, tako da bude zamenjen s terminom upravnik, radi efikasnijeg funkcionisanja obrazovne ustanove.

„Razlog za ovu izmenu je u tome što reč upravnik preciznije oslikava ulogu rukovodioca ustanove kao lica koje upravlja ustanovom u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa. Termin upravnik je primereniji javnom sektoru i ustanovama obrazovanja“, naveli su iz tog foruma.

Kazali su da bi uveđenjem tog termina bio smanjen prostor za zloupotrebe i politizaciju u izboru i radu upravnika, povećala bi se odgovornost upravnika za administrativno, finansijsko i organizaciono vođenje škole, i omogućilo bi se nastavničkim i pedagoškim telima da zadrže punu ulogu u obrazovno vaspitnom procesu.

„Uloga upravnika škole bila bi jasno definisana – da se isključivo bavi organizacijom i upravljanjem radom škole, bez mešanja u nastavna, stručna i pedagoška pitanja. Ta pitanja ostaju u nadležnosti Nastavničkog veća i stručnih organa ustanove“, piše u saopštenju.

(Beta)

