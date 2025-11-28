FPN o pretnjama upućenim Đorđević: Napad na poslanicu predstavlja napad na sve građane

Fakultet političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu osudio je danas pretnje koje su upućene poslanici i kopredsednici Zeleno-levog fronta (ZLF) i docentkinji FPN-a Biljani Đorđević.

Dodali su da napadi na narodnu poslanicu predstavljaju napad na sve građane, na sve žene, kao i na dostojanstvo institucije.

„Fakultet političkih nauka, kao autentična škola demokratije, nastaviće da insistira da niko ne sme biti iznad zakona, a da je osnovni zadatak institucija da garantuju ljudsko dostojanstvo, ličnu bezbednost i druga osnovna prava svih građana“, naveli su oni na sajtu fakulteta.

Pozvali su nadležno tužilaštvo da pokrene predistražni postupak i utvrdi okolnosti slučaja.

Stranka ZLF saopštila je sinoć da je student Vladimir Balać iz šatorskog naselja ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu pretio „ubistvom, odnosno klanjem“ poslanici i kopredsednici te partije Biljani Đorđević.

„Vladimir Balać je, pošto je Đorđević snimila postavljanje novih instalacija u Ćacilendu, počeo nju da snima, zapretio joj klanjem ukoliko snimke objavi, gestikulirajući klanje, odnosno presecanje grkljana i nastavio da je prati i snima dok se ona udaljavala“, saopštio je ZLF.

(Beta)

