Francuska ambasadorka posetila N1: Sloboda štampe i medijski pluralizam stubovi demokratije

Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari posetila je danas redakciju N1 Srbija i razgovarala sa novinarima, objavila je ona na nalogu francuske ambasade na mreži Iks.

„Sloboda štampe i medijski pluralizam su osnovni stubovi demokratskog života. Moraju biti čuvani i zaštićeni“, rekla je ambasadorka u objavi.

N1 je javio da je tim ambasade Francuske u Srbiji, predvođen ambasadorkom Florans Ferari posetio redakciju televizije N1 kao i da su sastanku prisustovali direktori i urednici N1, Radara, novina i portala Nova i Forbes Srbija.

Tema sastanka bila je medijska situacija u Srbiji s osvrtom na ugroženi medijski pluralizam, naveo je N1.

Direktori i urednici medija, koji od 19. februara posluju u okviru Adria News Network-a, upoznali su ambasadorku Ferari i njen tim sa izazovima koji se već deceniju susreću, preneo je N1.

Kako je navedeno u fokusu razgovora bili su targetiranje i pretnje novinarima, ignorisanje upita od strane državnih institucija, kao i mehanizmi vlasti za ograničavanje prostora za profesionalno novinarstvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com