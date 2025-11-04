Francuska književna nagrada Gonkur dodeljena piscu Loranu Movinjeu

Francuski pisac Loran Movinje (Laurent Mauvignier) dobitnik je najstarije i istaknute francuske književne nagrade Gonkur za roman „La maison vide“ (Prazna kuća), preneli su danas tamošnji mediji.

„To je ogromno priznanje jer je to knjiga o detinjstvu i o nekoliko generacija“, rekao je Movinje (58) čiji roman od 750 strana govori o porodici.

Movinje je dobio nagrada posle glasanja u prvom krugu tokom kojeg je dobio šest od deset glasova žirija.

Dobitnik nagrade je proglašen prema tradiciji u pariskom restoranu Druan danas oko podne, preneo je BMFTV.

Ostali finalisti za nagradu su bili Nataša Apana (Nathacha Appanah) sa romanom „La nuit au coeur“ (U srcu noći), Emanuel Karer (Emmanuel Carrere) sa delom „Kolkhoze“ i belgijska spisateljica Karolin Lamarš (Caroline Lamarche) „Le bel obscur“ (Lepa tmina).

Spisateljica Nataša Apana osvojila je u ponedeljak književnu nagradu Femina.

Movinje je nasledio Kamela Dauda (Daoud) prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Gonkur sa romanom „Houris“.

Nagrada Gonkur ustanovljena je 1903, a o dobitniku odlučuje žiri koji se sastaje svake godine u čuvenom pariskom restoranu „Druan“ (Le Drouant). To priznanje je dobilo ime po piscu naturalizma Edmonu Gonkuru (1822-1896) koji je osnovao književnu Akademiju Gonkur.

Tu nagradu su, između ostalih, dobili poznati književnici – Marsel Prust (Marcel Proust), Andre Malro (Andre Malraux), Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir) i Margerit Diras (Marguerite Duras).

U sklopu nagrade Gonkur dodeljena je još jedna književna nagrada Renodo (Renaudot) koja je pripala spisateljici Adelaid de Klermon-Tonerre (Adelaide de Clermont-Tonnerre) za delo „Je voulais vivre“ (Hteo sam da živim).

Nagradu Renodo za esej je dobio Alfred de Monteskiu (Montesquiou) za „Le crépuscule des hommes“ (Sumrak ljudi), delo o Nirnberškom procesu, suđenju nacistima posle Drugog svetskog rata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com