Francuska konačno dobila Zakon o budžetu za 2026.

Zakon o budžetu za 2026. godinu je danas izglasan u Parlamentu Francuske posle višenedeljne haotične debate koja je primorala Vladu da se pozove na Član 49.3 Ustava da bi progurala budžet po vanrednoj proceduru, preneli su mediji.

Član 49.3 Ustava dozvoljava Vladi da nametne usvajanje zakona bez glasanja, osim ako joj Parlament ne izglasa nepoverenje. Izglasavanje nepoverenja retko prolazi jer podrazumeva raspuštanje Parlamenta i izbore.

Dva predloga za izglasavanje nepoverenja nisu danas prošla u Parlamentu. Jedan je podnela radikalno levičarska stranka Nepokorna Francuska (LFI) u savezu sa Zelenima i komunistima, i dobio je 260 glasova.

Drugi predlog je podnela ekstremno desničarska stranka Nacionalno okupljanje, a dobio je glasove 135 poslanika.

Za obaranje Vlade premijera Sebastijena Lekornija (Sebastien Lecornu) bilo je potrebno bar 289 glasova.

Premijer se po dolasku na vlast prošle jeseni obavezao da se neće pozivati na Član 49.3 Ustava, koji omogućava usvajanje zakona bez glasanja u parlamentu.

Budžeta čiji je cilj smanjenje javnog deficita na pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), nikoga ne zadovoljava u potpunosti, ali je veliki broj poslanika glasao za da bi se konačno okončala debata jer se približavaju lokalni izbori.

(Beta)

