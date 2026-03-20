Francuska presrela naftni tanker u Sredozemnom moru, sumnja se da je deo ruske flote

Francuska Ratna mornarica presrela je danas i ukrcala se na tanker u Sredozemnom moru za koji predsednik Emanuel Makron tvrdi da je povezan sa ruskom flotom koja ilegalno prevozi naftu kršeći međunarodne sankcije uvedene Moskvi zbog rata u Ukrajini.

Francuske pomorske vlasti sumnjaju da tanker „Dejna“ plovi pod lažnom zastavom, a one su presrele sporan brod u zapadnom delu Mediterana u saradnji sa Velikom Britanijom i drugim saveznicima, saopštile su.

„Cilj ove operacije bio je da se proveri nacionalnost plovila“, koje je plovilo pod zastavom Mozambika i dolazilo iz ruske luke Murmansk, navodi se u saopštenju.

Dokumenti pronađeni na brodu „potvrdili su sumnje u validnost zastave“, dodaje se.

Tanker je preusmeren i pratila ga je francuska Ratna mornarica do sidrišta radi daljih provera, a slučaj je prosleđen tužiocu u luci Marsej, navodi se u saopštenju.

Makron je u objavi na Iksu nazvao „Dejnu“ delom „flote iz senke“.

„Ovi brodovi, koji zaobilaze međunarodne sankcije i krše pomorsko pravo, su ratni profiteri. Oni žele da ostvare profit i finansiraju ratne napore Rusije. Nećemo dozvoliti da se to dogodi“, naveo je Makron.

Veruje se da Rusija koristi flotu od više stotina brodova da bi izbegla sankcije zbog rata u Ukrajini, a Francuska i druge države su obećale da će se obračunati sa tim.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com