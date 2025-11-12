Francuska sutra obeležava deset godina od terorističkih napada u Parizu

Francuska će sutra obeležiti deset godina od terorističkih napada u Parizu gde su ubijene 132 osobe a povređeno više od 400, preneli su tamošnji mediji i dodali da će pored svečanog dela komemoraciji biti održane izložbe, predstave i specijalne emisije sa svedočenjima preživelih.

Tri bombaša samoubice 13. novembra 2015. godine digla su se u vazduh simultano u Parizu – prvi u blizini fudbalskog stadiona za vreme utakmice, drugi ispred koncertne hale Bataklan za vreme koncerta i treći ispred nekoliko restorana.

Najviše žrtava – 90, bilo je u Bataklanu, dok je odgovornost za sve napade tada preuzela Islamska država.

Francuski sud osudio je u junu 2022. godine 20 učesnika u tim terorističkim napadima, koji su se dogodili nekoliko meseci pre napada, 7. januara te iste godine na redakciju francuskog satiričkog nedeljnika Šarli ebdo (Charlie Hebdo) čija redakcija i dalje veoma glasno brani slobodu izražavanja. U tom napadu je ubijeno 12 ljudi među kojima poznati karikaturisti i novinari lista.

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) predvodiće sutra ceremoniju obeležavanja deset godina napada u Parizu, tako što će obići sva mesta napada.

Na svakom mestu, na kojem će pored Makrona i gradonačelnice Pariza An Idalgo (Anne Hidalgo) biti i članovi porodica žrtava i preživeli u napadu, biće održana počast minutom ćutanja, biće položeno cveće i čitana imena stradalih.

Na pariskog Trgu Republike građani će moći da polažu cveće i pale sveće. Biće postavljeni veliki ekrani na kojima će se prikazivati tokom celog dana tok obeležavanja sećanja na žrtve.

Posle podne od 18.00 do 20.00 u gradskoj skupštini Pariza (Hotel de Ville) biće organizovana ceremonija odavanja pošte prikazivanje snimaka i svedočenja preživelih kao i pripadnika policije, vatrogasaca i službi koje su pomagale u tom trenutku, kao i Parižana koji žive u obližnjim zgradama gde su se dogodili napadi.

Na toj ceremoniji će biti održani govori političara, umetnika i pripadnika civilnog društva. Biće direktni prenos na francuskoj javnoj televiziji Frans 2 (France 2).

„Pariz je pogodio užas pošto je nekoliko islamističkih terorističkih komandosa napalo samo srce onoga što čini naš grad živim – njegovu omladinu, njegove terase kafea, njegovu ljubav prema muzici i slobodi“, saopštila gradska skupština.

U pariskom muzeju Karnavale biće otvorena izložba na kojoj će biti fotografije, predmeti koji su prikupili građani tokom i posle napada, kao i druga umetnička dela nastala kao odgovor na te napade.

U zgradi Arhiva Pariza biće otvorena druga izložba „Ja sam Pariz“ (Je suis Paris) na kojoj će javnosti biti otkrivene počasti koje su odali anomimni građani i sve što se dešavalo neposredno posle napada.

U pozorište u aveniji Jelisejskih polja uveče će na kojoj će nastupiti Pariski kamerni orkestar i biće prikazana predstava „Les Consolantes“ (Utešiteljke) rediteljke Polin Sizini (Pauline Susini).

Pozorišni komand je posvećen „načinima utehe i intimne i kolektivne rekonstrukcije“ posle napada, preneli su francuski mediji.

(Beta)

