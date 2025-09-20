Francuska upozorila Izrael da ne anektira Zapadnu obalu da bi sprečio priznavanje Države Palestine

Izvor iz kabineta predsednika Francuske Emanuela Makrona je upozorio Izrael da ne anektira Zapadnu obalu da bi sprečio priznavanje Države Palestine što i Francuska namerava da učini.

Aneksija kojom prete zvaničnici Izraela kao odmazdom za priznavanje palestinske države koju su najavile Francuska i nekoliko drugih država, „jasna je crvena linija“, upozorio je Makronov kabinet u petak.

Na konferenciji u ponedeljak u Njujorku tokom Generalne skupštine UN nastupiće „deset država koje su odlučile“ da „nastave sa priznavanjem države Palestine“, rekao je novinarima jedan Makronov savetnik.

Pored Francuske, koja je pokrenula tu inicijativu, to su Andora, Australija, Belgija, Kanada, Luksemburg, Portugal, Malta, Velika Britanija i San Marino, rekao je on.

Tri četvrtine od 193 države-članice UN već priznaje palestinsku državu koju je palestinsko rukovodstvo u egzilu proglasilo 1988. godine.

Makron će u ponedeljak to objaviti u govoru tokom te konferencije kojom će kopredsedavati sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, a Bin Salman će učestvovati video-vezom.

Izrael je više puta protestovao zbog najave priznavanja tvrdeći da neće biti palestinske države i da priznavanje to nagrađuje Hamas, palestinski islamistički pokret koji je krvavim napadom na izraelsko tlo 7. oktobra 2023. izazvao osvetnički rat Izraela koji i dalje traje u Pojasu Gaze.

Izraelski zvaničnici su otvoreno pretili diplomatskom odmazdom i aneksijom Zapadne obale koju Izrael okupira od 1967. godine.

„Naš cilj je pozitivan. Cilj nije odmazda i kontraodmazda. Ulažemo napore za mir“, odgovorio izvor iz Jelisejske palate na mogućnost izraelskih uzvratnih mera.

S druge strane, nastavio je, „aneksija Zapadne obale je jasna crvena linija“ i „očigledno najgore moguće kršenje rezolucija UN“.

„Suština je da se danas preduzmu sve moguće mere da bi se sačuvalo rešenje (izraelsko-palestinskog sukoba s) dve države. Očigledno je da bi aneksija Zapadne obale bila jedna od mera koje bi najozbiljnije ugrozile ovu perspektivu“, upozorio je Makronov savetnik.

Francuska želi da nastavi da uverava Izraelce, partnere „koji su nam najbliži, istorijski i iz razloga neopipljivog, nespornog prijateljstva“, u prednosti svog pristupa, rekao je taj izvor.

U poruci na platformi X u petak uveče, Makron je potvrdio da je razgovarao s predsednikom Palestinske uprave Mahmudom Abasom o svojoj nameri da prizna Državu Palestinu što je „deo sveobuhvatnog mirovnog plana za region, usmerenog na ispunjavanje težnji za bezbednošću i mirom i Izraelaca i Palestinaca“.

„Ponovio sam naše zahteve Palestinskoj upravi, a predsednik Abas je ponovio svoju odlučnost da sprovede reforme neophodne za obnovu palestinske uprave i rešavanje izazova stabilizacije buduće palestinske države. Francuska će nastaviti da podržava palestinske vlasti na ovom putu. Osiguraćemo da se ove obaveze ispune, radi bezbednosti i stabilnosti celog regiona“, dodao je predsednik Francuske.

(Beta)

