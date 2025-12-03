Francuske vlasti pozvale na maksimalnu budnost na božićnim pijacama

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez (Lauret Nunez) pozvao je danas na maksimalnu budnost na božićnim pijacama, tako što je policijskim prefekturama i rukovodiocima organa za sprovođenje zakona uputio instrukcije da budu pojačane mere bezbednosti širom zemlje, preneo je portal Frans enfo (France Info).

„S obzirom na veoma visok nivo terorističke pretnje, molim vas da održite maksimalnu budnost i pojačate mere bezbednosti širom zemlje“, naveo je Nunjez u tekstu.

Francuski ministar je pozvao na „punu mobilizaciju obaveštajnih službi u otkrivanju, sprečavanju i, ako je potrebno, osujećivanju terorističkih pretnji“.

Njunez je podsetio da su „božićne pijace popularna i simbolična mesta okupljanja koja mogu biti meta nasilnih ili protestnih akcija, kao što se videlo u napadima u Strazburu 11. decembra 2018. i u Berlinu 20. decembra 2024. godine“.

(Beta)

