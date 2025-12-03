Francuske vlasti pozvale na maksimalnu budnost na božićnim pijacama

„S obzirom na veoma visok nivo terorističke pretnje, molim vas da održite maksimalnu budnost i pojačate mere bezbednosti širom zemlje“, naveo je Nunjez u tekstu.
Francuski ministar je pozvao na „punu mobilizaciju obaveštajnih službi u otkrivanju, sprečavanju i, ako je potrebno, osujećivanju terorističkih pretnji“.
Njunez je podsetio da su „božićne pijace popularna i simbolična mesta okupljanja koja mogu biti meta nasilnih ili protestnih akcija, kao što se videlo u napadima u Strazburu 11. decembra 2018. i u Berlinu 20. decembra 2024. godine“.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com