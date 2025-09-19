Francuski Medijapar: Nema reči koje mogu da opišu šta se dešava u gradu Gazi

Dva dana posle ulaska izraelskih tenkova u grad Gazu, nekoliko stotina hiljada ljudi je pobeglo, ali mnogi to ne mogu ili neče već pokušavaju da prežive usred haosa i panike, preneo je francuski portal Medijapar (Mediapart).

Grad Gaza je gotovo odsečen od sveta, nema više interneta, struje, osim ako neko ima generator ili solarni panel, pod uslovom da nije oštećen od izraelskih napada dok komadi betona padaju od svakog bombardovanja.

Komunikacija je veoma otežana u tom gradu, ili u onome što je ostalo od njega posle intenzivnih napada iz vazduha i pokretanja kopnene ofanzive.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac je nedavno opisao situaciju već poznatnom rečenicom „Gaza gori“ i rekao da će ofranziva trajati dok se ne uništi palestinski pokret Hamas čiji je napad na izraelsko tlo u oktobru 2023. godine pokrenuo osvetnički rat Izraela.

Pored toga što u Gazi, kako kaže izraelska vojska, ima još boraca Hamasa čija je vojna infrastruktura uglavnom uništena, u tom gradu je po podacima UN, bilo 1,2 miliona stanovnika, navodi Medijapar.

Jedan palestinski novinar objasnio je Medijaparu da preostalo stanovništvo Gaze zbog nemanja komunikacionih veza ne zna ni kuda izraelski tenkovi idu po gradu.

Novinar koji je uspeo da uspostavi vezu sa Medijaparom je ispričao da je mnogo glasina, neproverenih informacija i širenje panike tokom stalnog bombardovanja.

Mnogi koji su ostali, govore da nemaju kuda da odu, niti novca za to jer i sam odlazak mnogo košta.

Oni koji odlaze, sve što im je ostalo običnoi natovare na automobile ili zaprežna kola koja vuku omršaveli konji i magarci i krenu putem duž mora, ostavljajući uništene domove kroz koje bukvalno prolaze izraelska oklopna vozila.

Ta robotska borbena vozila s eksplozivon, na daljinsko upravljanje, usmeravaju se ka stambenim zgradama i uništavaju ih ekplozijom. Izraelci koriste i posebne dronove koje stanovništvo zove „leteći roboti-ubice“.

Jedan mladi Palestinac je ispričao da živeti u Gazi znači stalno biti u ogromnom strahu, svakog sata, svakog minuta, a „to je pakao“ – kaže.

„Kad kažem pakao, to je ispod stanja realnosti. Mislim da nijedan jezik na svetu nema reči da opiše šta proživljavamo. Smrt je stalno oko nas, ne prestaju napadi svim tim spravama za ubijanje. Bežimo za vreme vatre, odemo na drugo mesto i tamo je sve isto“, rekao je taj Palestinac.

Medijapar koji je u redovnom kontaktu s njim, navodi da on nikada nije govorio toliko izbezumljeno i uplašeno kao sada.

Francuski portal je preneo da u bolnicama gde ima lekara iz međunarodne nevladine organizacije Lekari bez granice (Medecins sans frontieres), neki pacijenti odbijaju da odu kada se najavi bombardovanje jer ne žele da više beže, već bi da umru tu gde jesu.

Članovi RSF-a su naveli da poslednjih dana ima manje ranjenih, a više poginulih, da se mrtvi svakodnevno broje na stotine.

Medijapar piše da zbog toga što se dešava u Gazi i kakvo je tamo stanje, porodice Izraelaca koji su skoro dve godine u zatočeništvu Hamasa, strahuju oni neće biti nađeni živi mada je deklarisani cilj vojske da ih oslobodi.

(Beta)

